Bertioga registra temporal recorde, decreta estado de emergência e cancela Carnaval

Fortes chuvas provocaram alagamentos, além de danos em diversos pontos da cidade do litoral

Reprodução/Twitter/@prefeitoFA São Sebastião foi outra área fortemente afetada pelas chuvas deste domingo, 19



A Prefeitura de Bertioga anunciou que registrou mais de 650 milímetros de chuva na cidade durante as 15 horas iniciais deste domingo, 19. A quantidade trata-se do maior índice pluviométrico registrado no município nos últimos anos e provocou alagamentos, além de danos em diversos pontos. Por conta do temporal, a Defesa Civil de Bertioga decretou estado de emergência, pedindo para que a população fique atenta e entre em contato no número 199 em caso de alguma ocorrência. Além disso, uma escola foi colocada à disposição para atender 13 pessoas que estão desalojadas. A Prefeitura ainda confirmou que toda a programação de Carnaval prevista até a próxima terça-feira, 21, está cancelada. As atividades da Arena Radical, que aconteceriam entre os bairros Riviera e São Lourenço, também foram suspensas. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a rodovia Mogi-Bertioga segue interditada e sem previsão de liberação. Uma parte do asfalto da estrada cedeu com o rompimento de uma tubulação causada pelas fortes chuvas que atingiram a região. Durante esta tarde, o governador Tarcísio de Freitas (Republicamos) está visitando o litoral enquanto avalia as medidas necessárias para ajudar a população prejudicada.