Chuva de meteoros mais popular do mundo tem pico neste final de semana; saiba como ver

Fenômeno favorece os observadores do hemisfério norte; no Brasil, visibilidade será maior nas regiões Norte e Nordeste

Marc Sendra Martorell/Unsplash Chuva de meteoros Perseidas observada em Cadaqués, na Espanha



A chuva de meteoros Perseidas, considerada a mais popular do planeta, terá seu pico entre a noite deste sábado, 12, e a manhã do domingo, 13. O fenômeno é causado pela passagem da Terra pela região do espaço onde estão os detritos do cometa 109PSwift-Tuttle, que dá uma volta em torno do Sol a cada 133 anos e entrou pela última vez na parte interna do Sistema Solar em 1992. Será possível observar o evento até o dia 21, porém com menor intensidade. A “chuva” favorece os observadores do hemisfério norte, onde é possível ver até cem meteoros por hora. “Como as Perseidas estão baixas no horizonte, aqui no hemisfério sul só será possível observar uma parte dos meteoros, cerca de um quinto ou um terço dessa região total que está irradiando”, explicou o astrônomo Marcelo De Cicco, coordenador do Projeto Exoss, parceiro do Observatório Nacional. No Brasil, as melhores condições para observação estarão no Norte e Nordeste. Nas demais regiões, a visibilidade será baixa.

Taxa de meteoros por hora em cada região no Brasil

Norte: entre 25 e 40

entre 25 e 40 Nordeste: entre 15 e 30

entre 15 e 30 Centro-Oeste: entre 8 e 20

entre 8 e 20 Sudeste: entre 5 e 10

entre 5 e 10 Sul: menos que 5

Dicas para observação