Nasa volta a fazer contato com sonda perdida a 19 bilhões de km da Terra

Segundo a agência espacial, isso foi possível graças a um ‘grito interestelar’ que endireitou a direção de sua antena

Divulgação/Nasa Contato com a sonda havia sido perdido há duas semanas



A Nasa restabeleceu contato com a sonda Voyager 2 perdida a 19 bilhões de km da Terra. Isso foi possível graças a um “grito interestelar” que endireitou a orientação de sua antena, segundo informação da própria agência espacial dos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 4. A sonda foi lançada em 1977 com a missão de explorar os planetas externos e servir como uma espécie de farol da humanidade para o universo. A nave está a mais 19,9 bilhões do planeta, distância muito além do sistema solar. No dia 21 de julho, uma série de comando enviada à sonda fizeram com que a antena realizasse um desvio de dois graus. Isso acabou comprometendo o envio e recebimento de sinais da Terra, colocando sua missão em risco.

O novo contato foi uma surpresa. A previsão é de que um novo contato poderia ocorrer até 15 de outubro. Nesta data, era previsto de que a Voyager 2 realizaria uma manobra de realinhamento. Na terça-feira, 1º, porém, os engenheiros conseguiram o auxílio de diversos observatórios terrestres que formam a Rede de Espaço Profundo e identificaram uma onda portadora da Voyager 2, uma espécie de “batimento cardíaco” da nave. O sinal emitido foi fraco, sendo impossível ler os dados que transportava, mas ainda sim foi de grande relevância. Na sexta-feira, 2, o Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da agência espacial disse que obteve êxito no envio de instruções que endireitaram a nave. “As instalações da Rede de Espaço Profundo da agência de Camberra”, na Austrália, enviaram o equivalente a um “grito interestelar”, informou o JPL. “Com um tempo de luz unidirecional de 18,5 horas para que as instruções chegassem à Voyager, os controladores da missão demoraram 37 horas para saber se a ordem havia funcionado”, acrescentou o laboratório. “A Rede de Espaço Profundo utilizou o transmissor de maior potência para enviar a ordem e programou seu envio durante as melhores condições da passagem de rastreamento da antena, a fim de maximizar a possível recepção da ordem pela nave espacial”, declarou à AFP Suzanne Dodd, diretora do projeto Voyager.

Com isso, a sonda passou a devolver os dados científicos e de telemetria às 12h29 no horário leste dos Estados Unidos na última sexta-feira, 4 (11h29 no horário de Brasília), “indicando que está operando normalmente e que permanece em sua trajetória esperada”, disse a JPL.

*Com informações da AFP