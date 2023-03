Temporal castiga São Paulo pelo 7º dia seguido, derruba árvores e provoca alagamentos

Zona Leste foi a região mais afetada, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências; previsão é de que o volume de chuva caia a partir desta quarta-feira

LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Forte chuva atinge São Paulo e deixa pontos de alagamento na capital



A forte chuva que atingiu São Paulo na tarde desta terça-feira, 14, deixou o município em estado de atenção para alagamentos. A informação é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura. A região que mais sofreu com o temporal foi a Zona Leste. Imagens do radar meteorológico do CGE mostraram que choveu forte e com lento deslocamento em São Miguel Paulista, Cidade Tiradentes e Itaquera. Na sequência, a chuva seguiu para a Zona Sudeste e o Centro.Ao longo do dia, a cidade registrou 15 pontos de alagamentos — quatro intransitáveis. Foi o sétimo dia consecutivo de tempestades na capital paulista. Em relação ao Estado, o Corpo de Bombeiros informou que foram registrados oito chamados para enchentes e sete ocorrências de queda de árvores. A previsão é de que o volume de chuva caia a partir desta quarta-feira, 15. No entanto, o CGE alerta para riscos de alagamentos e deslizamentos de terra, já que o solo de determinados pontos continua encharcado.

A cidade de São Paulo tem sido castigado neste verão pelas fortes chuvas, que provocam desabamentos, deslizamentos de terra, queda de árvores e até mortes. O primeiro caso ocorreu em 8 de março, na Rua Gaivota, em Moema. Uma mulher estava dentro de um veículo quando começou o temporal. O carro ficou submerso pelas águas da enchente e a vítima teve parada cardiorrespiratória. Ela foi retirada por duas equipes dos Bombeiros, que tentaram reanimá-la. No entanto, a mulher morreu no local. O corpo de outra mulher, de aproximadamente 45 anos, foi encontrado na Ponte Estaiadinha, na junção do Rio Tietê e Tamanduateí. Os Bombeiros suspeitam que ela foi vítima das chuvas.