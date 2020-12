Chuva forte deixa sete mortos e famílias desabrigadas no Vale do Itajaí, em Santa Catarina

Presidente Getúlio foi a cidade mais afetada pela tempestade, que durou cerca de seis horas; uma vítima ainda não foi identificada

Reprodução/Twitter Forte chuva na madrugada desta quinta-feira deixou sete vítimas fatais em Presidente Getúlio



Municípios do Vale do Itajaí e da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, foram atingidos por fortes chuvas na madrugada desta quinta-feira, 17. A enxurrada, provocada por 125 milímetros de chuva em um espaço de apenas seis horas, causou estragos na região, deixou famílias desalojadas e sete vítimas fatais em Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí. Seis vítimas foram confirmadas e identificas. Mais um outro corpo foi encontrado na manhã desta quinta no bairro de Ariado, mas a vítima ainda não foi identificada. Em Aurora, um lago rompeu e atingiu casas do entorno provocando danos matérias e alagamentos pontuais. Em virtude de cheia causada por um afluente do Itajaí Açu, até o momento, 15 famílias estão desabrigadas. As informações são do último boletim da Defesa Civil de Santa Catarina, divulgado às 1oh. Os alertas sobre chuvas fortes nas regiões foram emitidos com 24 de antecedência.

Além da defesa civil, a Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) estão atuando desde a madrugada para fazer o resgate das vítimas. “O momento é de solidariedade com todas as vítimas. Estamos trabalhando desde as primeiras horas e nossas equipes já estão no local para levar auxílio para aqueles que foram atingidos em Santa Catarina. A situação ainda é de cautela com novos temporais, por isso é importante que a população se mantenha atenta aos alertas da Defesa Civil”, afirmou o governador Carlos Moisés. O governador, pela manhã, telefonou aos prefeitos de Rio do Sul, José Thomé e Ibirama. Segundo a nota, não foi possível entrar em contato telefônico com o prefeito de Presidente Getúlio, porque a cidade está sem energia elétrica.