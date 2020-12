Polícia faz megaoperação contra quadrilha do golpe do ‘Boa Noite Cinderela’ em SP

Seis hotéis no centro de São Paulo foram alvos de 100 policias, que cumpriram mandados na região

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo o investigador chefe Luís Carlos Zaparoli, os hotéis servem de base de apoio da quadrilha



Uma quadrilha envolvida no golpe do “Boa Noite Cinderela” foi alvo de uma megaoperação em São Paulo. Cem policiais cumpriram mandados de busca e apreensão por tráfico de entorpecentes, estelionato e receptação de celulares em seis hotéis no centro da capital. As vítimas normalmente eram abordadas em bares e casas noturna. De acordo com o delegado Fabio Daré, os criminosos transferiam o dinheiro roubado para contas falsas que os próprios criminosos abriam a partir de documentos roubados nesses hotéis.

Segundo o investigador chefe Luís Carlos Zaparoli, os hotéis servem de base de apoio da quadrilha. Depois de um longo período de busca, os policiais encontraram neste hotel, na Rua Aurora, bem próximo da Cracolândia, uma grande quantidade de maconha, crack, skank e lança-perfume. Armas, relógios, rádios de comunicação também foram encontrados no quartos do hotel, que estavam vazios, além de cartões, documentos e celulares. A investigação faz parte da quarta etapa da Operação Morfeu, que começou no início do ano. Uma pessoa foi presa, por porte ilegal de arma.

*Com informações da repórter Caterina Achutti