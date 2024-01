O litoral paulista enfrenta problemas significativos devido às fortes chuvas desde sábado, 20. Em São Sebastião, nesta quinta-feira, 25, uma cratera se abriu em Maresias. Ruas foram interditadas por quedas de árvores, e há risco de deslizamento na Rodovia Dr. Manoel Hyppolito do Rego (SP-55). A prefeitura emitiu um alerta de evacuação para a comunidade Vila do Sahy, onde 13 famílias, totalizando 42 pessoas, já buscaram abrigo temporário. O município vivenciou sua última tragédia em fevereiro do ano passado, quando um temporal extremo causou 64 mortes e deixou áreas, como a Vila Sahy, severamente afetadas. Nesta semana, as chuvas acumularam 155,3 mm em 72 horas. Maresias registrou a cratera devido ao rompimento de uma tubulação de drenagem, enquanto outras regiões enfrentaram quedas de árvores e riscos de deslizamento.

A Defesa Civil de Santos colocou morros em estado de atenção devido às fortes chuvas, com índices acumulados chegando a 213 mm nas últimas 72 horas, representando quase 70% da média histórica para janeiro. A cidade enfrentou deslizamentos, aberturas de crateras, quedas de árvores, residências interditadas e desabrigados, mas sem registros de vítimas até o momento. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “grande perigo” para São Paulo e Rio de Janeiro até as 10h desta sexta-feira, 26, devido à possibilidade de volumes de chuva superiores a 60 mm por hora, representando riscos significativos de alagamentos e deslizamentos nas áreas afetadas.