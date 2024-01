Rodovia Mogi-Bertioga é interditada após deslizamento de barreira e pedra

Previsão é que a rodovia só seja liberada na sexta-feira; outras rodovias também foram afetadas pelas chuvas

Reprodução/Twitter/@@TaxiAlphaville Deslizamento de barreira e pedra na Mogi-Bertioga



A rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), que liga Mogi das Cruzes a Bertioga, está interditada desde quarta-feira, 24, devido às fortes chuvas que atingiram a região. O bloqueio ocorre no trecho de serra, no km 84, devido a uma queda de barreira e pedra. Inicialmente, o bloqueio estava nos kms 69 e 98, mas foi adiantado para o km 63 devido ao aumento do fluxo de veículos. A previsão é que a rodovia só seja liberada na sexta-feira, após a detonação e remoção da pedra, além da avaliação aérea da encosta. Além da Mogi-Bertioga, outras rodovias também foram afetadas pelas chuvas. A rodovia Dr. Manuel Hipólito Rego (SP-055) possui oito pontos de interdição parcial, sendo quatro por quedas de árvores em Bertioga, Santos, Ubatuba e Caraguatatuba, duas por queda de barreiras em São Sebastião e duas por inundação ou alagamento em Caraguatatuba. Já a rodovia Oswaldo Cruz (SP-082) está parcialmente bloqueada em Taubaté devido a uma queda de árvore, e a rodovia Nilo Máximo (SP-077) possui bloqueio parcial por queda de barreira em Jacareí.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Serra Antiga da Tamoios também está temporariamente interditada devido ao alto volume de chuva, o que aumenta o risco de queda de barreiras. Enquanto isso, o trânsito na Serra Nova está sendo controlado pela Operação Comboio com Pare e Siga, alternando entre o sentido litoral e o sentido São José dos Campos. A liberação do fluxo em cada sentido ocorre de acordo com o volume de veículos. De acordo com a Defesa Civil, o litoral paulista continuará enfrentando chuvas constantes e acumulados altos ao longo do dia. Na cidade de São Sebastião, a sirene de evacuação na Vila Sahy foi acionada devido à forte chuva, mas não houve ocorrências registradas. Essa foi a primeira vez que a sirene foi acionada desde sua instalação no ano passado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA