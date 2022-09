Chuva pode causar abstenção nas eleições; confira a previsão do tempo para todo o Brasil

Dia da votação deve ser de sol na maior parte do país, mas pode chover em alguns locais do Sudeste, do Norte e do Centro-Oeste

Fabio Rodrigues Pozzebon/Agência Brasil independente do fuso horário, todos os municípios do país devem seguir o horário de Brasília para ir à votação



Após um extenso período de chuva em todo o país, o final de semana do primeiro turno das eleições de 2022 promete estiagem na maior parte do país. Segundo o Climatempo, a previsão do tempo para o país no próximo domingo, 2 de outubro, é de sol. No entanto, pode chover em alguns locais do Sudeste, do Norte e do Centro-Oeste do país. Em Minas Gerais, Goiás, no Mato Grosso e no Distrito Federal, o dia da eleição será marcado pelo clima quente e seco, com chuvas no final de tarde. No Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, chuvas fracas são previstas a qualquer momento, com céu nublado durante o dia inteiro, exceto no litoral. O final de semana no Nordeste promete ter tempo ensolarado, que segue firme durante todo o decorrer do dia. No Sul, garoas fracas são esperadas para a capital gaúcha, Porto Alegre; não deve chover em Curitiba e em Florianópolis. No Norte, a chuva acontece de forma mais frequente. Em Rondônia, Roraima, no Acre e no oeste do Pará há previsão de temporais com raios. Historicamente, a chuva durante o horário de votação desestimula o público a comparecer aos colégios eleitorais. Neste ano, pela primeira vez, o TSE determinou que, independente do fuso horário, todos os municípios do país devem seguir o horário de Brasília para ir à votação, das 8h às 17h.