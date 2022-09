Saiba como ver o local de votação ou fazer justificativa pelo portal do TSE

QR Code, no site da Justiça Eleitoral, leva para o “Tira-dúvidas eleitoral (WhatsApp – bot)”

Reprodução/TSE Aplicativo e-Título conta com todas as informações que os eleitores precisam saber para às eleições 2022



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai disponibilizar serviços em seu portal, a partir das 20 horas desta sexta-feira, 30, para os eleitores tirarem suas dúvidas em relação às eleições 2022. Ao entrar no site, no canto superior esquerdo da página, terá uma arte em comemoração aos 90 anos da Justiça Eleitoral. Abaixo, haverá um QR Code que leva para o “Tira-dúvidas eleitoral (WhatsApp – bot)”. Os principais serviços estarão com os respectivos links: Título (local de votação – situação eleitoral e o e-Título); Justificativa (formulário e postos de justificativa); Imprensa (Centro de Divulgação das Eleições); Candidaturas (DivulgaCandContas); Denúncias (Pardal e Alerta de Fake News); Justiça Eleitoral; e Mesárias e Mesários (canal do mesário e aplicativo). No canto direito, abaixo da aba “Imprensa”, haverá um box com as últimas matérias publicadas no portal e um link para as demais notícias. Já em Justiça Eleitoral, o internauta encontrará link para todos os aplicativos. Entre eles o “Boletim na Mão” e o “Resultados”. Além desses serviços, a página oferecerá ainda links para a Ouvidoria e para registro de chamados, monitoramento da disponibilidade de sistemas, Consulta Pública unificada – Processo Judicial Eletrônico (PJe) e redes sociais.