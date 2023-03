Chuva volta a provocar alagamentos em São Paulo nesta quinta-feira

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas; zonas leste e oeste foram as mais afetadas pelo temporal

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Chuva volta a causar alagamentos em São Paulo



A chuva que caiu sobre a capital paulista nesta quinta-feira, 9, voltou a causar transtornos aos paulistanos. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) confirmou estado de atenção em todas as regiões de São Paulo por volta das 14 horas, sendo encerrado por volta das 16h20. Em contato com o portal da Jovem Pan, as chuvas chegaram a 50,8 mm na Vila Prudente e os ventos atingiram a velocidade de 46,3 km/h no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte. Dados do CGE registraram 70 quedas de árvores, 22 desabamentos e oito deslizamentos até as 19 horas. Equipes das subprefeituras e da Defesa Civil fazem o atendimento das ocorrências, além de ações de limpeza e zeladoria. Segundo o CGE, “a baixa velocidade de deslocamento do sistema, aproximadamente 5Km/h, elevou o potencial para formação de alagamentos e inundações”. Também foram registradas rajadas moderadas de vento e queda de granizo em outros pontos da cidade. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET) contabilizou 15 pontos de alagamentos, sendo 11 intransitáveis.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo registrou alagamentos em Sapopemba, Tatuapé, e na Anhaia Mello, próximo ao cemitério da Vila Alpina. Segundo a corporação, não houve vítimas. Até as 16h45, foram 45 chamados para ocorrências com quedas de árvores e 19 para enchentes. Outro ponto afetado pela chuva foi a Rua Tobias Barreto na Mooca, zona leste da cidade. Também houve alagamento na Avenida Ordem e Progresso, na zona oeste da capital. O temporal também causou a interrupção da circulação de trens na estação Utinga, da Linha 10 – Turquesa, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O Sistema Paese foi acionado para auxiliar os passageiros. No fim da tarde, a CPTM confirmou que a circulação de trens foi normalizada. Além disso, quatro casas desabaram na Rua Arrastão, no Parque Santa Madalena, na zona leste de São Paulo. Ninguém ferido. Pelo segundo dia consecutivo que o município volta a sofrer com um forte temporal. Nesta quarta-feira, 7, uma forte chuva também trouxe transtornos aos paulistanos. Uma mulher morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A vítima estava dentro de um veículo que ficou submerso pelas águas da enchente. Veja mais informações do CGE sobre o temporal desta quinta-feira, 9, em São Paulo:

Maiores índices pluviométricos:

Vila Prudente – 50,8mm

Vila Maria – Vila Guilherme – 30,0mm

Freguesia do Ó – 29,0mm

Mooca – 28,4mm

Santana/Tucuruvi – 20,2mm

Maiores índices registrados pela rede telemétrica do Alto Tietê:

Rio Tietê – Belenzinho – 28,4mm

Rio Tietê – Ponte do Piquerí – 27,0mm

Córrego Carandirú – 24,6mm

Rio Tamanduateí – Vd. Pacheco Chaves – 22,4mm

Rio Tietê Barragem Móvel Montante – 15,2mm

Rajadas de vento:

Aeroporto Campo de Marte, Zona Norte, às 14h09 – 46,3km/h

Estação Meteorológica Automática – Sé/CGE Centro, às 14h20 – 30,5km/h

Queda de Granizo:

Casa Verde, Zona Norte, às 14h10