Prefeitura de São Paulo lança o ‘Mobizap’, concorrente do Uber na cidade

Viagens deverão começar no município e destino poderão ser para outros lugares

ROGÉRIO DE SANTIS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Aplicativo pode ser usado apenas em viagens que tenham como partida vias na cidade de São Paulo



A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), apresentou na manhã desta quinta-feira, 9, o “MobizapSP”, uma nova plataforma de transporte individual de passageiros para a cidade. O lançamento ocorre após anos de disputas com o Uber, desde que a empresa se instalou no município, em meados da década passada. Inclusive, o conflito mais recente aconteceu pela tentativa da empresa americana de iniciar um serviço de moto-taxis na capital paulista. A Prefeitura contestou a proposta e a empresa suspendeu a ideia. O aplicativo de mobilidade urbana lançado nesta quinta “visa melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade urbana dos munícipes, com foco em facilidade, eficiência, segurança e preço justo, além de entregar uma maior remuneração aos motoristas parceiros”, informou a administração municipal. O desenvolvimento do projeto foi realizado por meio de licitação pública e o Consócio 3C ganhou o contrato, por regime de menor percentual sobre o valor das corridas. A taxa de administração é de 10,95% (fixa), sendo uma alternativa às plataformas que já atuam na cidade. O MobizapSP pode ser usado apenas em viagens que tenham como partida vias na cidade de São Paulo. Já o destino varia de acordo com a opção do cliente. As corridas podem ser pagas por meio de dinheiro, cartões de crédito, débito e crédito no aplicativo. Inicialmente, o MobizapSP será disponibilizado aos motoristas, para que sejam cadastrados devidamente na plataforma. Na sequência será liberado para o acesso da população. O aplicativo pode ser encontrado para os sistemas operacionais Android e iOS.