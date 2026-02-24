Chuvas deixam 14 mortes em Juiz de Fora; cidade decreta estado de calamidade

Prefeitura informou que, até segunda-feira (23), já havia chovido mais que o dobro do esperado para o mês, o que tornou este o fevereiro mais chuvoso da história

Juiz de Fora registrou o fevereiro mais chuvoso da história



A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou 14 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade mineira na noite de segunda-feira (23).

Os óbitos foram registrados em sete endereços diferentes. Segundo a gestão municipal, as buscas por desaparecidos continuam nesta terça-feira (24). Ao todo, foram registradas 251 ocorrências relacionadas às chuvas.

As mortes aconteceram nos seguintes lugares:

quatro óbitos em decorrência de soterramento na Rua Natalino José de Paula, bairro JK;

quatro óbitos na Rua Orville Derby Dutra, bairro Santa Rita;

dois óbitos na Rua João Luís Alves, Vila Ideal;

um óbito na Rua José Francisco Garcia, bairro Lourdes;

um óbito na Rua Eurico Viana, Vila Alpina;

um óbito na Estrada Athos Branco da Rosa, bairro São Benedito;

um óbito na Rua Jacinto Marcelino, Vila Olavo Costa.

Durante a madrugada desta terça, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG), anunciou que decretou estado de calamidade pública. “Quem tentou andar pela cidade hoje sabe que os bairros estão ilhados”, disse Margarida.

A Defesa Civil de Juiz de Fora estima que 440 pessoas estejam desabrigadas. De acordo com a prefeitura, até segunda-feira, já havia chovido mais que o dobro do esperado para o mês, o que tornou este o fevereiro mais chuvoso da história.

As aulas foram suspensas em todas as instituições de ensino público da rede municipal nesta terça-feira.

O Rio Paraibuna transbordou em diferentes pontos e, por isso, a Ponte Vermelha, no bairro Santa Terezinha, e o Mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco, no centro, foram bloqueados.

