Chuvas deixam mais de 700 desabrigados em Santa Catarina; 24 cidades são afetadas

Previsão do tempo para o Estado nos próximos dias é de tempo seco, com predomínio de sol

Airton Fernandes / SDC Os temporais afetaram 24 cidades, que são em sua maioria localizados na região do Vale do Itajaí



No último final de semana, oito municípios do estado de Santa Catarina entraram em estado de emergência, entre eles São João do Sul, Passo de Torres, Sombrio, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Maracajá, Araranguá e Rio do Sul. Os temporais afetaram 24 cidades, que são em sua maioria localizados na região do Vale do Itajaí. A Defesa Civil de Santa Catarina foi acionada pelo governador Jorginho Mello (PL), e estão monitorando a possível elevação dos rios e lagos. Ainda conforme a Defesa Civil, no último domingo (19), 117 pessoas estavam desalojadas e outras 654 desabrigadas, sendo 483 só na cidade do Rio do Sul, sendo a primeira cidade a decretar situação de emergência. “Determinei a ativação do Centro para monitorar a situação das chuvas e estarmos preparados para dar todo o suporte à população e aos municípios atingidos, com uma pronta resposta. Mesmo a previsão indicando melhora no tempo a partir de amanhã (segunda), continuamos atentos ao cenário”, explicou o governador Jorginho Mello.