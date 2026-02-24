Chuvas deixam ao menos 20 mortos em MG; Juiz de Fora decreta calamidade

Dezesseis mortes aconteceram em Juiz de Fora, e quatro no município de Ubá

Divulgação / Prefeitura de Juiz de Fora Juiz de Fora registrou o fevereiro mais chuvoso da história



O Governo de Minas Gerais confirmou 20 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora, Ubá e outros municípios da Zona da Mata, na noite de segunda-feira (23).

As mortes foram registradas em sete endereços diferentes. Segundo a gestão municipal, as buscas por desaparecidos continuam nesta terça-feira (24). Ao todo, foram registradas 251 ocorrências relacionadas às chuvas.

Dezesseis mortes aconteceram em Juiz de Fora, e quatro no município de Ubá.

As mortes de Juiz de Fora aconteceram nos seguintes lugares:

quatro em decorrência de soterramento na Rua Natalino José de Paula, bairro JK;

quatro na Rua Orville Derby Dutra, bairro Santa Rita;

duas na Rua João Luís Alves, Vila Ideal;

uma na Rua José Francisco Garcia, bairro Lourdes;

uma na Rua Eurico Viana, Vila Alpina;

uma na Estrada Athos Branco da Rosa, bairro São Benedito;

uma na Rua Jacinto Marcelino, Vila Olavo Costa.

Durante a madrugada desta terça, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG), anunciou que decretou estado de calamidade pública. “Quem tentou andar pela cidade hoje sabe que os bairros estão ilhados”, disse Margarida.

O governador Romeu Zema (Novo) decretará três dias de luto oficial em todo Estado e deve visitar a região até o final desta terça ou na próxima quarta. O vice-governador Mateus Simões (PSD) também deve se deslocar para o local, segundo nota do governo.

A Defesa Civil de Juiz de Fora estima que 440 pessoas estejam desabrigadas na cidade. De acordo com a prefeitura, até segunda-feira, já havia chovido mais que o dobro do esperado para o mês, o que tornou este o fevereiro mais chuvoso da história.

Em nota, a Defesa Civil Nacional afirmou que reconheceu na manhã desta terça o estado de calamidade pública de Juiz de Fora e que iniciou trabalhos de socorro e ajuda imediata. Também informou que enviou oito especialistas do Grupo de Apoio a Desastres (GADE) para acelerar as ações de assistência.

O CBMMG registrou cerca de 40 ocorrências no município. Equipes do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres foram deslocadas ainda na madrugada, com apoio de cães de busca.

As aulas foram suspensas em todas as instituições de ensino público da rede municipal nesta terça-feira.

O Rio Paraibuna transbordou em diferentes pontos e, por isso, a Ponte Vermelha, no bairro Santa Terezinha, e o Mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco, no centro, foram bloqueados.

Previsão

O governo informou que continua monitorando as condições climáticas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuvas acumulado na região chegou a 209,4 mm.

Uma frente fria no litoral Sudeste mantém o cenário de instabilidade, e pode provocar mais chuvas a partir de quarta-feira (25), inicialmente na Zona da Mata e Sul/Sudoeste de Minas.

Na quinta, uma área de baixa pressão atmosférica próxima ao litoral deve ampliar as instabilidades na região metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira, Norte e Noroeste. Segundo o Inmet, a previsão de acumulados é de 40mm a 60mm.

O governo também recomenda atenção redobrada para alagamentos, enxurradas e deslizamentos, pelo fato de o solo já estar encharcado.

*Com informações do Estadão Conteúdo