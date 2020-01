Chuvas em MG: Corpo de criança é localizado em escombros em BH

RAMON BITENCOURT/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO Quatro pessoas ainda estão desaparecidas em Vila Bernardete



A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais seguem as operações de resgate em Belo Horizonte, em decorrência de fortes chuvas. Na comunidade de Vila Bernadete, região do Barreiro, três corpos foram localizados após o deslizamento de encosta ocorrido na sexta-feira (24), sendo o mais recente, o de uma criança de cerca de três anos, encontrado neste domingo (26). Quatro pessoas ainda estão desaparecidas.

Em todo o estado, 30 pessoas morreram com os desastres causados pelas chuvas.

Aproximadamente 30 bombeiros militares trabalham no local, além do pessoal da prefeitura. Nas buscas, as equipes de resgate usam método assemelhado aos resgates em Brumadinho, também em Minas, depois do rompimento de barragem da Vale no ano passado, chamada de “escavação hidráulica” – quando os militares jogam água na lama para remover a terra.

Previsão do tempo

A Defesa Civil de Belo Horizonte prevê que este domingo será de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas a qualquer hora do dia. A mínima medida de madrugada foi de 17°C, e a máxima estimada é de 27°C.

Segundo o Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), a possibilidade de pancadas de chuva aumenta com o passar do dia. Para a tarde, há previsão de vento moderado com rajadas e trovoadas isoladas. A semana deve iniciar com tempo encoberto e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas de terça à quinta-feira.

*Com Agência Brasil