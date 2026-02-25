Jovem Pan > Notícias > Brasil > Chuvas em Minas Gerais: número de mortos sobe para 36

Chuvas em Minas Gerais: número de mortos sobe para 36

Chuvas que atingiram Juiz de Fora, Ubá e outros municípios da Zona da Mata também deixaram desaparecidos e centenas de pessoas resgatadas na região

  • 25/02/2026 08h45 - Atualizado em 25/02/2026 09h15
Divulgação/Prefeitura de Matias Barbosa Matias Barbosa, cidade da Zona da Mata de Minas Gerais Matias Barbosa foi uma das cidades da Zona da Mata de Minas Gerais atingida na noite de segunda-feira (23) pelas fortes chuvas. 

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou, nesta quarta-feira (25), 36 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora, Ubá e outros municípios da Zona da Mata.

De acordo com o balanço mais recente, Juiz de Fora concentra o maior número de vítimas, com 30 mortos registrados até o momento. Em Ubá, foram confirmadas seis mortes.

As equipes de resgate também procuram 33 pessoas desaparecidas na região, sendo 31 em Juiz de Fora, e duas em Ubá. Não há mortou ou desaparecidos em Matias Barbosa.
Os bombeiros também informaram que 208 pessoas foram resgatadas com vida nos municípios afetados. As buscas continuam, e a Defesa Civil mantém o monitoramento de áreas de risco diante da possibilidade de novos deslizamentos e alagamentos.
Mais de três mil pessoas estão desabrigadas, e o Governo Federal anunciou o auxílio de R$ 800 para cada pessoa desabrigada. A verba será liberada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e entregue para as prefeituras de oito municípios atingidos que, então, repassarão aos moradores.
O Governo Federal também anunciou o envio de equipes da Força Nacional do SUS e da Defesa Civil Nacional para a região de Juiz de Fora (MG). O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também mobilizou ajuda para a região.

