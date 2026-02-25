Chuvas em Minas Gerais: número de mortos sobe para 36

Chuvas que atingiram Juiz de Fora, Ubá e outros municípios da Zona da Mata também deixaram desaparecidos e centenas de pessoas resgatadas na região

Divulgação/Prefeitura de Matias Barbosa Matias Barbosa foi uma das cidades da Zona da Mata de Minas Gerais atingida na noite de segunda-feira (23) pelas fortes chuvas.



O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou, nesta quarta-feira (25), 36 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora, Ubá e outros municípios da Zona da Mata.

De acordo com o balanço mais recente, Juiz de Fora concentra o maior número de vítimas, com 30 mortos registrados até o momento. Em Ubá, foram confirmadas seis mortes.