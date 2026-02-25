Chuvas em Minas Gerais: número de mortos sobe para 36
Chuvas que atingiram Juiz de Fora, Ubá e outros municípios da Zona da Mata também deixaram desaparecidos e centenas de pessoas resgatadas na região
Divulgação/Prefeitura de Matias BarbosaMatias Barbosa foi uma das cidades da Zona da Mata de Minas Gerais atingida na noite de segunda-feira (23) pelas fortes chuvas.
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou, nesta quarta-feira (25), 36 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora, Ubá e outros municípios da Zona da Mata.
De acordo com o balanço mais recente, Juiz de Fora concentra o maior número de vítimas, com 30 mortos registrados até o momento. Em Ubá, foram confirmadas seis mortes.
As equipes de resgate também procuram 33 pessoas desaparecidas na região, sendo 31 em Juiz de Fora, e duas em Ubá. Não há mortou ou desaparecidos em Matias Barbosa.
Os bombeiros também informaram que 208 pessoas foram resgatadas com vida nos municípios afetados. As buscas continuam, e a Defesa Civil mantém o monitoramento de áreas de risco diante da possibilidade de novos deslizamentos e alagamentos.
Mais de três mil pessoas estão desabrigadas, e o Governo Federal anunciou o auxílio de R$ 800 para cada pessoa desabrigada. A verba será liberada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e entregue para as prefeituras de oito municípios atingidos que, então, repassarão aos moradores.
O Governo Federal também anunciou o envio de equipes da Força Nacional do SUS e da Defesa Civil Nacional para a região de Juiz de Fora (MG). O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também mobilizou ajuda para a região.
