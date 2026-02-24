Jovem Pan > Notícias > Brasil > Mortos, caixões em enxurrada, calamidade: chuva deixa rastro de destruição em MG

Mortos, caixões em enxurrada, calamidade: chuva deixa rastro de destruição em MG

Enxurrada deixou 30 mortos; bombeiros seguem empenhados em encontrar os 39 desaparecidos, 37 em Juiz de Fora e 2 em Ubá

  • 24/02/2026 22h45
Reprodução/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais tragédia em minas gerais Bombeiros de Minas Gerais buscam por desaparecidos em Juiz der Fora

A Zona da Mata Mineira amanheceu nesta terça-feira (24) devastada pela chuva que atingiu a região durante a noite de segunda-feira (23) e a madrugada desta terça. Ao todo, 30 pessoas morreram, sendo 24 na região de Juiz de Fora e 6 em Ubá. Não foi registrado óbito em Matias Barbosa. Em decorrência do ocorrido, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG) decretou estado de calamidade pública. “Quem tentou andar pela cidade hoje sabe que os bairros estão ilhados”, disse Margarida.

As fortes chuvas arrastaram caixões e urnas no município de Ubá, na Zona da Mata, em Minas Gerais. No vídeo, é possível ver os caixões descendo a Avenida Beira-Rio em alta velocidade. Segundo o último balanço, 208 pessoas foram resgatadas, mas 39 seguem desaparecidas, sendo 37 em Juiz de Fora e 2 em Ubá. Os bombeiros seguem empenhados em encontrar os desaparecidos. Na região de Juiz de Fora, há 62 profissionais trabalhando, enquanto em Ubá tem 49 e em Matias Barbosa, 49.

Mais de três mil pessoas estão desabrigadas, e o Governo Federal anunciou o auxílio de R$ 800 para cada pessoa desabrigada. A verba será liberada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e entregue para as prefeituras de oito municípios atingidos que, então, repassarão aos moradores.

Matias Barbosa, cidade da Zona da Mata de Minas Gerais

Matias Barbosa foi uma das cidades da Zona da Mata de Minas Gerais atingida na noite de segunda-feira (23) pelas fortes chuvas│Divulgação/Prefeitura de Matias Barbosa

“O Ministério do Desenvolvimento Social liberará recursos, R$ 800 por pessoa desabrigada, nós temos centenas de pessoas desabrigadas, aí é para a prefeitura para comprar colchão, mantimento, roupa, enfim, para apoiar, e também para as famílias será antecipado o pagamento do Bolsa Família e do BPC. Todo apoio será dado, a questão mais urgente é o socorro às vítimas”, disse o presidente em exercício em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

O Governo Federal também anunciou o envio de equipes da Força Nacional do SUS e da Defesa Civil Nacional para a região de Juiz de Fora (MG). O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também mobilizou ajuda para a região. Ele afirmou que a ajuda está sendo direcionada às áreas que mais necessitam e que os governadores das regiões Sul e Sudeste entraram em contato com o governo mineiro e se disponibilizaram para qualquer auxílio necessário.

O gestor lamentou o ocorrido e disse que a ajuda humanitária já está a caminho. “Caminhões já estão saindo de Belo Horizonte com os kits de higiene e limpeza para atender aos desabrigados e desalojados”, informou. Vídeos compartilhados pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais mostram pessoas sendo resgatadas em meio aos escombros e deslizamentos.

Chuva em Ubá arrasta caixões e urnas

Caixões são arrastados por enxurrada em Minas Gerais│Reprodução/Redes Sociais

A situação para os próximos dias não tende a melhorar. Segundo a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG), é esperado mais chuva e consequentemente “novos eventos críticos”. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para acúmulo de chuvas nas cidades de Ubá e Juiz de Fora, já fortemente atingidas pelo temporal.

O alerta deve durar até a noite de sexta-feira (27) e também é válido para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e o litoral de SP. O aviso indica a possibilidade de volumes superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm por dia.

