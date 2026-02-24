Mortos, caixões em enxurrada, calamidade: chuva deixa rastro de destruição em MG

Enxurrada deixou 30 mortos; bombeiros seguem empenhados em encontrar os 39 desaparecidos, 37 em Juiz de Fora e 2 em Ubá

Reprodução/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Bombeiros de Minas Gerais buscam por desaparecidos em Juiz der Fora



A Zona da Mata Mineira amanheceu nesta terça-feira (24) devastada pela chuva que atingiu a região durante a noite de segunda-feira (23) e a madrugada desta terça. Ao todo, 30 pessoas morreram, sendo 24 na região de Juiz de Fora e 6 em Ubá. Não foi registrado óbito em Matias Barbosa. Em decorrência do ocorrido, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG) decretou estado de calamidade pública. “Quem tentou andar pela cidade hoje sabe que os bairros estão ilhados”, disse Margarida.

As fortes chuvas arrastaram caixões e urnas no município de Ubá, na Zona da Mata, em Minas Gerais. No vídeo, é possível ver os caixões descendo a Avenida Beira-Rio em alta velocidade. Segundo o último balanço, 208 pessoas foram resgatadas, mas 39 seguem desaparecidas, sendo 37 em Juiz de Fora e 2 em Ubá. Os bombeiros seguem empenhados em encontrar os desaparecidos. Na região de Juiz de Fora, há 62 profissionais trabalhando, enquanto em Ubá tem 49 e em Matias Barbosa, 49.

Mais de três mil pessoas estão desabrigadas, e o Governo Federal anunciou o auxílio de R$ 800 para cada pessoa desabrigada. A verba será liberada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e entregue para as prefeituras de oito municípios atingidos que, então, repassarão aos moradores.

“O Ministério do Desenvolvimento Social liberará recursos, R$ 800 por pessoa desabrigada, nós temos centenas de pessoas desabrigadas, aí é para a prefeitura para comprar colchão, mantimento, roupa, enfim, para apoiar, e também para as famílias será antecipado o pagamento do Bolsa Família e do BPC. Todo apoio será dado, a questão mais urgente é o socorro às vítimas”, disse o presidente em exercício em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

O Governo Federal também anunciou o envio de equipes da Força Nacional do SUS e da Defesa Civil Nacional para a região de Juiz de Fora (MG). O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também mobilizou ajuda para a região. Ele afirmou que a ajuda está sendo direcionada às áreas que mais necessitam e que os governadores das regiões Sul e Sudeste entraram em contato com o governo mineiro e se disponibilizaram para qualquer auxílio necessário.

O gestor lamentou o ocorrido e disse que a ajuda humanitária já está a caminho. “Caminhões já estão saindo de Belo Horizonte com os kits de higiene e limpeza para atender aos desabrigados e desalojados”, informou. Vídeos compartilhados pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais mostram pessoas sendo resgatadas em meio aos escombros e deslizamentos.

A situação para os próximos dias não tende a melhorar. Segundo a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG), é esperado mais chuva e consequentemente “novos eventos críticos”. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para acúmulo de chuvas nas cidades de Ubá e Juiz de Fora, já fortemente atingidas pelo temporal.

O alerta deve durar até a noite de sexta-feira (27) e também é válido para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e o litoral de SP. O aviso indica a possibilidade de volumes superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm por dia.