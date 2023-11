Chuvas intensas em Santa Catarina causam duas mortes e provocam interdição de rodovias

Tempestades provocaram alta nos níveis dos rios de algumas regiões do Estado, o que causou alagamentos, deslizamentos e desabamentos em diversas áreas; Defesa Civil emitiu novo alerta para o fim de semana

Divulgação/CBMSC Carro com quatro pessoas ficou preso em área alagada; duas pessoas foram resgatadas e estão vivas



As fortes chuvas que atingiram o Estado de Santa Catarina entre a noite de quinta-feira, 16, e a madrugada de sexta-feira, 17, deixaram ao menos dois mortos. Os óbitos foram registrados na cidade de Taió, no Alto Vale do Itajaí. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a corporação foi acionada para resgatar pessoas que estavam em um carro que ficou preso em uma área alagada. Três pessoas foram resgatadas, e encaminhadas para o socorro. Durante o processo, os bombeiros foram informados de que uma quarta vítima, uma mulher idosa, estava dentro do veículo. O corpo foi retirado e encaminhado para a polícia científica, segundo os Bombeiros. A segunda vítima foi resgatada em parada cardiorrespiratória, sendo encaminhada pelo SAMU até o hospital. No entanto, ela não resistiu e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que a SC-407, em Biguaçu, foi interditada temporariamente por causa de um deslizamento e não tem previsão para liberação. Ainda de acordo com a corporação, não houve vítimas ligadas ao incidente. Ainda de acordo com os Bombeiros, foram registrados deslizamentos em Lages e Itá, enxurradas em Videira, alagamento em Anita Garibaldi e um desabamento no bairro Agronômica em Florianópolis. Em comunicado, a Defesa Civil de SC alertou que o risco de alagamentos, enxurradas e inundações continua “muito alto” nas regiões do Vale do Itajaí, Planalto Sul, Grande Florianópolis e Grande Oeste. O risco em outras áreas está sendo classificado como “alto”. Por fim, as regiões do Litoral e Planalto Norte apresenta risco “baixo”.