Chuvas em Minas Gerais: Sobe para 54 número de mortos

Temporais que atingiram Juiz de Fora, Ubá e outros municípios da Zona da Mata também deixaram desaparecidos e centenas de pessoas foram resgatadas na região

Tomaz Silva/Agência Brasil Bombeiros retiram corpo de escombros após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora.



O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou, nesta quinta-feira (26), 54 mortes após as fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora, Ubá e outros municípios da Zona da Mata.

De acordo com o balanço mais recente, Juiz de Fora concentra o maior número de vítimas, com 48 mortos registrados até o momento. Em Ubá, foram confirmadas seis mortes.

As equipes de resgate também procuram 15 pessoas desaparecidas na região, sendo 13 em Juiz de Fora, e duas em Ubá.

A Prefeitura de Juiz de Fora informou que o número de desabrigados e desalojados já ultrapassa 3,5 mil pessoas. Desde a última segunda-feira, a Defesa Civil contabilizou 1.257 ocorrências relacionadas às chuvas.

De acordo com a Defesa Civil estadual, a atuação de uma frente fria mantém o tempo instável nesta quinta-feira (26), com condições favoráveis à continuidade das precipitações.

O alerta indica possibilidade de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. Também há previsão de pancadas intensas acompanhadas de raios, trovoadas, rajadas de vento que podem chegar a 80 km/h e ocorrência isolada de granizo.