Juiz de Fora volta a registrar chuvas fortes; veja vídeos

Município está em estado de calamidade desde a passagem de um temporal na Zona da Mata mineira, na segunda-feira (23)

Tânia Rêgo/Agência Brasil De acordo com o corpo de bombeiros, 42 pessoas morreram, 17 estão desaparecidas e o número de desabrigados e desalojados supera 3 mil



Juiz de Fora voltou a registrar chuvas fortes na noite desta quarta-feira (25). O município da Zona da Mata mineira decretou estado de calamidade pública e suspendeu aulas na rede pública depois da passagem de temporal pela região. Segundo o último balanço do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, na cidade, 42 pessoas morreram e 17 estão desaparecidas. O número de desabrigados e desalojados é de 3.400.

Em um vídeo, a Avenida Barão do Rio Branco aparece totalmente alagada e com forte correnteza. Há também veículos debaixo d’água.

Em outro vídeo, um motoboy é arrastado pela correnteza.

Outra gravação mostra o córrego no bairro Santa Luzia transbordando.

Também há registro de alagamento no subsolo do Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

Chuvas no interior de Minas

Na segunda-feira (23), fortes chuvas atingiram a Zona da Mata mineira. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que, na quinta-feira (26), uma área de baixa pressão atmosférica próxima ao litoral deve ampliar as instabilidades na região metropolitana de Belo Horizonte, na região central de Minas, no Norte e Noroeste do estado. O órgão espera um acumulado de 40 mm a 60 mm.