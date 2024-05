Chuvas no RS: FAB usa aeronave não tripulada para auxiliar no resgate

Comunicação entre o operador e o avião é feita por satélite, o que permite uma maior cobertura; mais de 88 mil moradores estão desalojados

Reprodução/Força Aérea Brasileira Aeronave RQ-900



A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou o uso de um avião não tripulado para encontrar pessoas isoladas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, neste domingo (5). A aeronave é o RQ-900, que pertence à Base Aérea de Santa Maria. Segundo a FAB, a recomendação é de que moradores em situação de risco e com necessidade de resgate saiam dos abrigos, sinalizem ou façam marcas no solo ao avistar o avião. Aeronaves remotamente tripuladas “possibilitam analises em tempo real e com alta precisão das áreas expostas, auxiliando no mapeamento e modelagem, além de permitir a mensuração da população em risco na área de estudo”, disse a Força Aérea Brasileira em nota.

Neste sábado (4), o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), vinculado à FAB, proibiu o uso de equipamentos como drones, que não pertençam aos órgãos envolvidos nos salvamentos, em áreas de resgate no sul do país devido à ameaça para a segurança dos voos das aeronaves de socorro. A Defesa Civil do Estado tem recebido notificações frequentes sobre drones civis levantados para captar imagens das áreas alagadas. A Força Aérea Brasileira possui uma frota de aviões não tripuladas para tarefas de inteligência, vigilância e reconhecimento. A comunicação entre o operador e a aeronave é feita por satélite, o que permite uma maior cobertura.