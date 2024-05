FAB auxilia no resgate de pessoas ilhadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Dois helicópteros H-60 Black Hawk foram mobilizados para a missão humanitária; temporais no Estado já deixaram dez mortos e 21 desaparecidos

Divulgação/FAB Homem que estava ilhado devido às enchentes na regão de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é resgatado pela Força Aérea Brasileira



A Força Aérea Brasileira (FAB) entrou em ação para ajudar no resgate das vítimas da enchente que assola a região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul (RS). Na noite desta terça-feira (30), dois helicópteros H-60 Black Hawk foram mobilizados para a missão humanitária. Um dos resgates notáveis foi o de uma família que se encontrava ilhada em uma casa ameaçada de desabamento devido à água que invadia o local. Utilizando óculos de visão noturna devido às condições meteorológicas e horário, a FAB conseguiu içar e transportar a família da região de Candelária até Santa Cruz, garantindo sua segurança em meio à tragédia. A orientação às famílias ilhadas é fazer sinais luminosos para facilitar o resgate. Até o momento, os temporais que atingem o Rio Grande do Sul deixaram dez mortos e 21 desaparecidos.

Veja fotos e vídeos do resgate

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que foi acionada, na noite desta terça-feira, (30/04), para auxiliar no resgate dos atingidos pela enchente que assola a população da região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul (RS). Para ajudar na missão, a FAB colocou à disposição dois… pic.twitter.com/fkcS4l3wbi — Força Aérea Brasileira 🇧🇷 (@fab_oficial) May 1, 2024