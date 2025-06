Chuvas permanecem no Rio Grande do Sul, mas perdem força

Defesa Civil do estado emitiu um alerta para as regiões norte e nordeste, onde o risco de alagamentos permanece moderado

Reprodução/Frame bahgossip/Intagram Rio Grande do Sul é atingido por fortes chuvas



As chuvas que têm afetado o Rio Grande do Sul desde o início da semana estão perdendo força, embora ainda sejam esperadas em algumas áreas, como a Serra Gaúcha, Missões e Campanha. A Defesa Civil do estado emitiu um alerta para as regiões norte e nordeste, onde o risco de alagamentos permanece moderado. Até o momento, as precipitações resultaram no deslocamento de cerca de 2.993 pessoas, com 1.583 delas se tornando desabrigadas. Além disso, foram confirmadas duas mortes e uma pessoa continua desaparecida. As equipes de emergência estão ativas, especialmente nas cidades próximas aos rios, onde a situação hídrica é monitorada de perto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em Lajeado, a situação é crítica, pois o nível do Rio Taquari alcançou a cota de inundação, levando à evacuação de famílias que residem em áreas de risco. O estado de alerta foi decretado na cidade, onde o nível do rio chegou a 22,63 metros, embora tenha começado a apresentar uma leve queda nas últimas horas. As autoridades locais continuam a trabalhar para garantir a segurança da população e minimizar os impactos das chuvas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA