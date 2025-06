Rio Grande do Sul enfrenta rios transbordando e cidades atingidas em 2024 voltam a ser afetadas

Aproximadamente 2.000 cidadãos foram forçados a deixar suas residências, enquanto algumas áreas do Estado já registraram mais de 350 mm de chuva

A Defesa Civil emitiu um alerta vermelho para o rio Taquar



As intensas chuvas que começaram a afetar o Rio Grande do Sul na última segunda-feira (16) resultaram em sérios estragos em pelo menos 51 municípios. Até o momento, duas vidas foram perdidas e uma pessoa está desaparecida. Os rios Taqueri e Caí, que tiveram grande papel nas enchentes de 2024, voltaram a subir em Lajeado e Muçum, já o Caí subiu em São Sebastião do Caí. Aproximadamente 2.000 cidadãos foram forçados a deixar suas residências, enquanto algumas áreas já registraram mais de 350 mm de chuva, com a previsão de mais 120 mm nas próximas 24 horas. Na madrugada de quarta-feira, um acidente ocorreu na BR-116, onde um homem faleceu após a queda de uma ponte. Em Candelária, uma mulher foi encontrada sem vida dentro de um veículo que foi arrastado pela força da correnteza, e um homem continua desaparecido. Em Jaguari, a situação é crítica, com cerca de 600 pessoas desalojadas e outras 600 desabrigadas, levando o prefeito a declarar estado de calamidade pública.

Em Santa Cruz do Sul, a situação também é alarmante, com moradores sendo evacuados preventivamente devido ao alagamento. Até o momento, seis pessoas estão desabrigadas e 120 desalojadas. Santa Maria também enfrenta dificuldades, com mais de 80 pessoas fora de suas casas. A cidade de Canoas, que já havia sofrido com enchentes no ano passado, novamente se vê em meio a alagamentos, resultando na suspensão das aulas nas escolas municipais.

A Defesa Civil emitiu um alerta vermelho para o rio Taquari, especialmente nas cidades de Estrela e Lajeado, onde o nível do rio se aproxima da cota de inundação. Porto Alegre, por sua vez, registrou 108 mm de chuva em apenas 24 horas, e a previsão é que a média histórica do mês seja superada. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou sobre chuvas intensas em quase todo o estado até quinta-feira, com possibilidade de ventos que podem atingir até 100 km/h. O clima chuvoso deve continuar até domingo (22).

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias