Chuvas voltam a causar inundações na Bahia; governador cria base de apoio em Ilhéus

Desde o mês de novembro, Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado registra 4.185 desabrigados, 11.260 desalojados, 286 feridos e 17 mortes

Reprodução/ Twitter Municípios das regiões Sul e Sudoeste do Estado estão entre os mais afetados, segundo balanço do governador Rui Costa



As chuvas que atingem a Bahia desde o mês de novembro voltaram a causar estragos no Estado nas últimas horas. Em razão da situação, o governador Rui Costa (PT) determinou a criação de uma base de apoio em Ilhéus, na região Sul do Estado, com a finalidade de mobilizar esforços e ajudar as cidades e famílias atingidas com os temporais. De acordo com o balanço divulgado pelo petista, ao menos 19 cidades foram atingidas por tempestades – no total, 66 municípios estão em estado de emergência. As regiões Sul e Sudoeste são as mais afetadas, segundo balanço do governo estadual. Até a tarde da sexta-feira, 24, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec) e as prefeituras dos municípios atingidos registraram 4.185 desabrigados, 11.260 desalojados, 286 feridos e 17 mortes.

O governador se reuniu com o seu secretariado, com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros para adotar as primeiras ações e retomar o funcionamento das atividades essenciais. Rui Costa também manteve contato com governadores do Nordeste, como Flávio Dino, do Maranhão, e de outros Estados, como Minas Gerais e Espírito Santo. O ministro da Cidadania, João Roma, também disponibilizou a estrutura do governo federal. “Corpo de Bombeiros do Maranhão mobilizando-se para enviar equipe para a Bahia, a fim de auxiliar trabalho de apoio aos atingidos pelas fortes chuvas. Atendo solicitação do querido colega governador Rui Costa. Somos todos irmãos”, disse Dino em publicação no Twitter.

“Estamos totalmente mobilizados, tomando todas as medidas, para assegurar o apoio necessário às vítimas das fortes chuvas que atingiram a Bahia neste Natal. Fizemos uma reunião na manhã deste sábado e determinei a criação de uma base de apoio do Governo do Estado em Ilhéus. Conversei por telefone com o ministro da Cidadania, João Roma, e com outros governadores. Quero agradecer o apoio dos governadores do Maranhão, Flávio Dino; do Espírito Santo, Renato Casagrande; e de Minas Gerais, Romeu Zema. Vamos continuar atentos para que toda assistência seja garantida para a população dessas regiões fortemente atingidas pelas chuvas”, escreveu Rui Costa em seu perfil oficial no Twitter.