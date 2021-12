Chacina na noite de Natal deixa 5 mortos e 6 feridos no Ceará

Horas depois da ocorrência, Polícia Civil prendeu três suspeitos, seis armas de fogo, além de duas máscaras semelhantes às da série espanhola La Casa de Papel

Reprodução/Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Armas de fogo, dinheiro e aparelhos telefônicos foram apreendidos pela Polícia Civil



Cinco pessoas foram assassinadas e seis ficaram feridas durante uma confraternização de Natal na madrugada deste sábado, 25, no bairro de Sapiranga, em Fortaleza, no Ceará. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, afirma que a Polícia Civil prendeu três suspeitos, seis armas de fogo, além de máscaras semelhantes às usadas na série espanhola La Casa de Papel. Duas das vítimas, possuíam passagens pelos crimes de associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, receptação e contravenção penal por perturbação do sossego alheio.

“De acordo com as informações policiais, cinco homens foram mortos a tiros por indivíduos quando estavam em um campo, situado na região. Duas vítimas já identificadas, com idades de 21 e 26 anos, possuíam passagens pelos crimes de associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, receptação e contravenção penal por perturbação do sossego alheio. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local. Durante a ação criminosa, outras seis pessoas foram baleadas e socorridas para uma unidade hospitalar.”, diz o comunicado divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. (SSPDS-CE).