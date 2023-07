Ciclone coloca Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina em grande perigo, alerta Inmet

CENAD informou no fim desta quarta-feira que três ficaram feridos, 14 estão desalojados e nove desabrigados no Rio Grande do Sul

DIOGO ZANATTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Chuvas fortes atingiram a região Sul nesta quarta-feira



Um ciclone extratropical chegou à região Sul do Brasil nesta quarta-feira, 12, e causa estragos no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) colocou as regiões em “grande perigo” para tempestade com ventos superiores a 100 km/h, queda de granizo e chuva entre 60 mm/h a 100 mm/dia. O instituto alerta para grande impacto em plantações, rede elétrica e edificações. Os alertas valem até o meio-dia desta quinta-feira, 13. O alerta vale para mais de 300 municípios entre Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Os impactos serão maiores no RS. Por volta das 19h25 (horário de Brasília), a Defesa Civil Nacional informou que em Santa Catarina são 29 municípios afetados e três estão em Estado de Emergência. No Rio Grande do Sul são 17 municípios afetados, três feridos, 14 desabrigados e nove desalojados. Todos os dados são do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD).