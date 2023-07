Ciclone no Sul pode trazer ventos de até 90 km/h em SP e derrubar a temperatura no Estado

Fenômeno deve ocorrer entre quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14, quando o frio deve ter mais intensidade

Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Ciclone extratropical no Sul fará a temperatura cair em SP



O ciclone extratropical que atua pelo Sul do Brasil provocará mudança no tempo em São Paulo. O Estado poderá registrar ventos de até 90 km/h, além de derrubar a temperatura até sexta-feira, 14. De acordo com a Defesa Civil, as rajadas de ventos poderão ocorrer nesta quinta-feira, 13, na Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, litoral norte, Vale do Ribeira e na região de Itapeva. Não há previsão de qual período do dia os efeitos devem ser sentidos. Ainda segundo o órgão, as regiões de Sorocaba e Campinas devem ser atingidas com rajadas de ventos de até 80 km/h. A temperatura deve cair de maneira mais significativa na sexta-feira.

Na Serra da Mantiqueira, as temperaturas poderão despencar e registrar a mínima de 2ºC e sensação térmica de -1ºC. No Vale do Ribeira, Itapeva, Franca, Ribeirão Preto e Barretos, a temperatura mínima será de mínima 6°C, com a sensação térmica entre 5°C e 4°C. No Vale do Paraíba, em Campinas, Sorocaba, Araraquara e Bauru a mínima fica na casa dos 7°C com sensação de 5°C. Na Capital, Região Metropolitana de São Paulo, Presidente Prudente e Marília, os termômetros chegam a marcar 8°C, com sensação térmica entre 6°C a 4°C. Região de São José do Rio Preto e Araçatuba terá mínima 9°C e sensação térmica de 7°C. Na Baixada Santista a mínima 12°C e sensação térmica de 9°C e no Litoral Norte mínima 13°C e sensação térmica de 12°C. Ainda segundo a Defesa Civil, os ventos devem atingir a faixa leste do Estado e permanecerá assim entre quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14. As rajadas poderão atingir os 90 km/h na capital, Região Metropolitana, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Litoral Norte e Região de Itapeva. Já na Serra da Mantiqueira, Campinas e Sorocaba, até 80km/h e Vale do Paraíba, 75km/h. O mar ficará mais agitado durante o fenômeno e a recomendação é que a população evite permanecer nas orlas da praia, mantendo também atenção com as edificações, infraestruturas, evitem parar próximo a árvores e vias em áreas que sejam vulneráveis à erosão e inundações costeiras. Além disso, recomenda-se que as pessoas protejam suas embarcações e evitem adentrar em alto mar, pois há risco para acidentes marítimos.