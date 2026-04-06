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Ciclone extratropical atinge o Brasil nesta semana

Formação de uma área de baixa pressão entre a Argentina e o Uruguai deve dar origem a um ciclone extratropical entre esta segunda e terça-feira (07), impactando diretamente o Sul do país

  • Por Jovem Pan
  • 06/04/2026 19h49
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Ciclone Pam é um dos mais fortes registrados no Pacífico Sul nos últimos anos EFE Ciclone deve passar pelo extremo sul do Rio Grande do Sul antes de avançar para o oceano

Após um período de temperaturas elevadas, o padrão atmosférico no Brasil apresenta mudanças significativas a partir desta segunda-feira (06) A formação de uma área de baixa pressão entre a Argentina e o Uruguai deve dar origem a um ciclone extratropical entre esta segunda e terça-feira (07), impactando diretamente o Sul do país.

Destaques da Previsão:

  • Região Sul: O ciclone deve passar pelo extremo sul do Rio Grande do Sul antes de avançar para o oceano. A previsão é de mar agitado em toda a costa da região, além de pancadas de chuva e ventos fortes.

  • Sudeste e Centro-Oeste: Uma frente fria avançará pelas duas regiões. Embora não haja expectativa de uma queda brusca nas temperaturas no Sudeste, o sistema deve provocar chuva em todos os estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo), além de atingir o Centro-Oeste.

  • Região Nordeste: O boletim também alerta para a ocorrência de chuvas fortes em parte da região durante a semana.

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