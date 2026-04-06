Ciclone extratropical atinge o Brasil nesta semana
Formação de uma área de baixa pressão entre a Argentina e o Uruguai deve dar origem a um ciclone extratropical entre esta segunda e terça-feira (07), impactando diretamente o Sul do país
Após um período de temperaturas elevadas, o padrão atmosférico no Brasil apresenta mudanças significativas a partir desta segunda-feira (06) A formação de uma área de baixa pressão entre a Argentina e o Uruguai deve dar origem a um ciclone extratropical entre esta segunda e terça-feira (07), impactando diretamente o Sul do país.
Destaques da Previsão:
-
Região Sul: O ciclone deve passar pelo extremo sul do Rio Grande do Sul antes de avançar para o oceano. A previsão é de mar agitado em toda a costa da região, além de pancadas de chuva e ventos fortes.
-
Sudeste e Centro-Oeste: Uma frente fria avançará pelas duas regiões. Embora não haja expectativa de uma queda brusca nas temperaturas no Sudeste, o sistema deve provocar chuva em todos os estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo), além de atingir o Centro-Oeste.
-
Região Nordeste: O boletim também alerta para a ocorrência de chuvas fortes em parte da região durante a semana.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.