Ciclone extratropical intenso ameaça Sul do país com rajadas superiores a 100 km/h

Fenômeno atmosférico de baixa pressão provoca instabilidade climática também no Sudeste e Centro-Oeste, elevando riscos de tempestades e transtornos estruturais até quinta-feira (11)

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Formação de um novo ciclone extratropical de forte intensidade altera as condições meteorológicas em grande parte do Brasil entre esta segunda (8) e terça-feira (9)



A formação de um novo ciclone extratropical de forte intensidade altera as condições meteorológicas em grande parte do Brasil entre esta segunda (8) e terça-feira (9). O sistema deve colocar milhões de pessoas em alerta devido à previsão de ventania severa, chuvas volumosas e mar agitado. O fenômeno tem origem na intensificação de uma área de baixa pressão localizada entre o sul do Paraguai, o nordeste da Argentina e o Rio Grande do Sul.

Meteorologistas apontam que a pressão atmosférica do sistema deve cair para menos de 1.000 hPa, característica que favorece o surgimento de nuvens verticais (cumulonimbus) e potencializa eventos extremos, como granizo, raios e até microexplosões.

A Região Sul será a mais castigada, visto que o centro do ciclone cruzará o território gaúcho de oeste para leste. A partir de quarta-feira (10), quando o sistema já estiver sobre o oceano na altura do litoral do Rio Grande do Sul, a ventania deve se intensificar.

Veja os impactos por região:

Sul: Estimam-se ventos entre 90 km/h e 120 km/h, afetando principalmente as serras e o litoral gaúcho e catarinense. O Paraná enfrentará instabilidade na terça e ventos fortes na quarta;

Sudeste: Embora o núcleo do ciclone não passe pela região, seus efeitos serão sentidos. São Paulo terá ventos crescentes a partir de terça, com foco no litoral e na Serra do Mar. O Rio de Janeiro deve registrar ventania no centro-sul do estado e região serrana, enquanto Minas Gerais terá instabilidade na Zona da Mata e no Triângulo Mineiro;

Centro-Oeste: O Mato Grosso do Sul é o estado com maior risco de rajadas moderadas a fortes. Goiás e Mato Grosso podem ter aumento de nebulosidade e pancadas isoladas;

Evolução e riscos

O deslocamento da frente fria associada ao ciclone traz perigos como alagamentos repentinos, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia e danos a telhados. Não se descarta a ocorrência de tornados isolados devido à violência dos ventos.

A previsão indica que o sistema alcançará o mar na manhã de quarta-feira e começará a se afastar do continente ao longo da quinta-feira (11), momento em que o tempo deve começar a estabilizar no Sul. Contudo, a agitação marítima persistirá nas zonas costeiras.