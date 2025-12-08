Jovem Pan > Notícias > Brasil > Casarão desaba no bairro do Catete, no RJ, e deixa feridos

Casarão desaba no bairro do Catete, no RJ, e deixa feridos

Corpo de Bombeiros já resgatou 16 moradores, a maioria com ferimentos leves; bombeiros ainda trabalham no local, pois há suspeita de uma pessoa sob os escombros

  • Por Jovem Pan
  • 08/12/2025 10h12
  • BlueSky
Foto: Reprodução/ X Um casarão desabou na madrugada desta segunda-feira (8) no bairro do Catete, zona sul do Rio de Janeiro, deixando 16 pessoas feridas e mobilizando uma operação de busca por ao menos uma vítima que pode estar sob os escombros. O imóvel caiu na Rua Tavares Bastos, na esquina com a Rua Bento Lisboa, segundo o Corpo de Bombeiros

Um casarão desabou no fim da madrugada desta segunda-feira (8), no bairro do Catete, na zona sul do Rio de Janeiro, deixando várias pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento ocorreu na Rua Tavares Bastos, esquina com a Rua Bento Lisboa.

Uma equipe da corporação já resgatou 16 moradores, a maioria com ferimentos leves. Os bombeiros ainda trabalham no local, pois há suspeita de uma pessoa sob os escombros.

Até o momento, 16 pessoas foram resgatadas, a maioria com ferimentos leves. Há suspeita de que ainda exista ao menos uma vítima sob os escombros.

Os bombeiros trabalham com o apoio de cães e drones equipados com câmeras térmicas, fundamentais para auxiliar na localização.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A Defesa Civil do município também está na área do desabamento para avaliar os danos estruturais do prédio e as condições das edificações vizinhas.

*Com Agência Brasil 

Leia também

O que se sabe sobre a morte do cantor Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >