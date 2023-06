Ciclone no Sul do país mata uma pessoa, provoca inundações e deslizamentos e derruba árvores

Segundo Inmet, região segue em alerta para risco de fortes chuvas e ventos nesta sexta-feira, 16; duas pessoas estão desaparecidas no Rio Grande do Sul

Reprodução/Twitter/@igormuller Chuvas provocaram danos materiais aos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul



A passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do país está provocando grandes chuvas, deslizamentos e dificultando a vida da população da região. Os Estados mais atingidos pelo fenômeno são Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) confirmou a morte de um jovem de 23 anos, vítima de uma descarga elétrica durante as chuvas que atingiram a cidade de São Leopoldo. Além disso, duas pessoas estão desaparecidas, uma em São Leopoldo e a outra na cidade de Portão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Nesta quinta-feira, 15, as chuvas ficaram concentradas na Grande Porto Alegre, no litoral norte e na serra gaúcha, além da serra e litoral sul catarinense. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas para a região, com grau de severidade de perigo. A previsão é de chuvas entre 50mm e 100 mm por dia e ventos de até 100 km/h. Além disso, o órgão alerta para risco de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. Segundo o Centro Nacional de Monirotamento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a possibilidade de ocorrência de inundações é alta, com a chuva podendo ultrapassar os 100mm em algumas regiões citadas. O Centro classificada como moderada as chances de acontecerem inundações e alagamentos urbanos. Os municípios que registraram os maiores volumes de chuva foram Maquiné (RS), com 254,6 mm; Bom Princípio (RS), com 208,6 mm; São Leopoldo (RS), com 195,4 mm; Gravataí (RS), com 189,6 mm; e Alto Feliz (RS), com 183,8 mm.

⚠️ #Atenção: Previsão de chuvas intensas, entre hoje (15) e amanhã (16), em áreas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O acumulado de chuva pode superar os 100 milímetros (mm) em 24h, com ventos superiores a 100 km/h. 🔴 Confira o aviso vermelho 👉 https://t.co/hXoTeXgvhD pic.twitter.com/p5qsIWyaHk — INMET (@inmet_) June 15, 2023

Os volumes de chuva registrados provocaram estragos em diversas regiões. Além do alagamento de ruas e de deslizamentos, algumas cidades tiveram o fornecimento de energia elétrica e água comprometidos por causa das chuvas. Na capital de Santa Catarina, Florianópolis, o muro de uma casa deslizou e fez com que a residência fosse interditada. No Rio Grande do Sul, há relatos de cidades e bairros da capital Porto Alegre sem energia elétrica. Quedas de árvores e deslizamentos de terra também afetam as rodovias do Estado. O prefeito da cidade de Maquiné (RS), João Marcos Bassani, usou as redes sociais para pedir que a população do município deixe suas casas. “Eu vou pedir a todos assim, ó, saiam das suas casas! Está enchendo! Não passa mais. No centro de Maquiné, a gente não está conseguindo sair de caminhão, não conseguimos chegar. O centro da cidade está tomado de água. O centro da cidade nunca esteve assim, pelo menos na história recente. A previsão se confirmou”, disse. “Tem que sair! Saiam das suas casas! Bem materiais, a gente recupera. Saiam! Vamos agora pensar nas vidas”, continuou o mandatário local.

No fim da noite desta quinta-feira, 15, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) deu detalhes sobre as ações de prevenção e a retirada da população de áreas de risco. Segundo ele, há registros de alagamentos em diversas cidades catarinenses, assim como deslizamentos. As aulas na região do extremo sul catarinense oram suspensas. “Pedimos que as pessoas acompanhem as informações e evitem sair de casa. Se morarem perto de rios ou córregos, devem ficar atentos à elevação do nível da água”, disse o chefe do Executivo. Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), informou que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar já estão mobilizados para atender aos atingidos pelas chuvas e disse que está acompanhando a situação.

Confira as declarações dos governadores:

Atualização da situação das chuvas em SC. A Defesa Civil está monitorando a condição do tempo e as próximas horas ainda inspiram muitos cuidados. A chuva já está se deslocando para o Sul, elevando o risco de alagamentos e deslizamento para a região — Jorginho Mello (@jorginhomello) June 16, 2023