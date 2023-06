Rui Costa nega planos de estender programa que barateia carros populares

Chefe da Casa Civil admitiu que o presidente Lula (PT) está animado com o resultado da medida, mas desmentiu que haja qualquer intenção de ampliar a iniciativa

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Rui Costa, que comanda a Casa Civil, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto



O ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, durante conversa com jornalistas nesta quinta-feira, 15, negou que o governo vá prorrogar o programa que dá desconto a carros, ônibus e caminhões. As explicações do ministro sobre a possível prorrogação do plano para baratear automóveis vieram após horas de reunião entre o presidente Lula (PT), o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e demais auxiliares do Palácio do Planalto. O chefe da Casa Civil admitiu que Lula está animado com o resultado da medida, mas negou qualquer intenção de estender o programa: “Ele fez uma brincadeira quando foi feito o relato pelo Alckmin, de que o programa estava tendo sucesso absoluto. Ele fez uma brincadeira, mas não está no planejamento do governo. Apenas esse absoluto sucesso demonstra o que é evidente para todos os atores econômicos do país, para toda a sociedade. Se nós dermos condição de crédito, se viabilizarmos e baixarmos os custos financeiros para quem quer adquirir e consumir, vai haver consumo nesse país, a indústria vai voltar a produzir e o comércio varejista vai vender”.

Com um aporte de R$ 500 milhões do Governo Federal, montadoras estão dando descontos de até R$ 8 mil no preço de carros de até R$ 120 mil. Caminhões e ônibus também foram contemplados pela iniciativa que concede benefícios fiscais às montadores. A previsão é de que o programa dure quatro meses, mas ele se encerra assim que acabarem os recursos de incentivo às empresas.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore