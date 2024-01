Cidadãos dos EUA, Canadá, Austrália e Japão vão precisar de visto para entrar no Brasil a partir de abril

Medida inicialmente estava prevista para vigorar a partir de 10 de janeiro, mas foi adiada para não prejudicar o setor de turismo, que necessitava de mais tempo para a emissão dos vistos durante a alta temporada de viagens

Freepik/@freepik Medida passa a valer a partir do dia 10 de abril



A partir de 10 de abril, o Brasil voltará a exigir visto para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e do Japão. Inicialmente, a medida estava prevista para começar a valer no dia 10 de janeiro, mas foi adiada. A justificativa do governo para a mudança de data foi não prejudicar o setor de turismo, que necessitava de mais tempo para a emissão dos vistos durante a alta temporada de viagens. A decisão de exigir visto dos cidadãos desses países é unilateral, ou seja, os brasileiros que desejam visitar esses países ainda precisam apresentar o visto de entrada. No entanto, em maio do ano passado, durante uma visita ao Japão, Lula fez um acordo com o país para a liberação do visto para visitas curtas, de até 90 dias, tanto para os brasileiros que viajam ao Japão quanto para os japoneses que passam pelo Brasil. Essa política de reciprocidade é um mecanismo da diplomacia brasileira, que busca estabelecer acordos justos entre os países.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com dados da Polícia Federal, do Ministério do Turismo e da Embratur, mais de 750 mil visitantes das nacionalidades afetadas vieram ao Brasil em 2023. Os Estados Unidos foram responsáveis por 593.246 visitantes, sendo a segunda maior quantidade no ano, atrás apenas da Argentina, com 1,7 milhão. O Canadá ocupou o 15º lugar na lista de turistas, com 75.952 visitantes. A Austrália ficou em 18º lugar, com 42.068 visitantes, e o Japão em 20º lugar, com 38.826 viajantes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou, pela segunda vez, a volta da exigência de visto para cidadãos dessas nacionalidades. A medida havia sido suspensa em 2019 por determinação do então presidente Jair Bolsonaro.