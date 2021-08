Cidade de SP começa a receber inscrições para ‘xepa da 2ª dose’ contra a Covid-19

Quem tomou a primeira do da Pfizer ou AstraZeneca precisa esperar, pelo menos, 60 dias; no caso da CoronaVac, 15 dias

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO



A cidade de São Paulo abriu, nesta segunda-feira, 16, as inscrições para a xepa da segunda dose da vacina contra a Covid-19 nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A imunização será feita com as doses remanescentes dos maiores de 18 anos e vale para quem tomou a primeira dose da Pfizer, AstraZeneca ou CoronaVac. No último final de semana, a cidade promoveu a Virada da Vacina Sampa e terminou de aplicar o imunizante em todos os maiores de idade de São Paulo. Para quem precisa tomar a segunda dose da Pfizer ou da AstraZeneca, é preciso esperar pelo menos 60 dias da primeira aplicação. No caso da CoronaVac, pelo menos 15 dias. Vale lembrar que a disponibilidade das doses depende de cada UBSs ao final do dia. Para se inscrever, os munícipes devem ir até a unidade de saúde perto de onde trabalha, estuda ou mora solicitar o nome na fila de espera. A convocação é feita por telefone, por ordem de inscrição. A orientação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) é que nenhuma dose viável de vacina seja desperdiçada.