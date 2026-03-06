Jovem Pan > Notícias > Brasil > Cidade de SP entra em estado de atenção para alagamentos; Defesa Civil emite alerta

Cidade de SP entra em estado de atenção para alagamentos; Defesa Civil emite alerta

Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva nas zonas Norte, Oeste e Leste

  • Por Jovem Pan*
  • 06/03/2026 13h45 - Atualizado em 06/03/2026 14h54
Renato S. Cerqueira/Ato Press/Estadão Conteúdo Pedestres se protegem da chuva que cai pela Avenida Paulista A aproximação de uma frente fria muda o tempo na cidade de São Paulo no domingo (8)

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta sexta-feira (6), de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A Defesa Civil do Estado de São Paulo também emitiu alerta para moradores da capital.

“Áreas de chuva formadas pelo calor e a alta disponibilidade de umidade na atmosfera, começam a se espalhar pela cidade com lenta velocidade e oscilando entre moderada e forte”, disse o CGE.

Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva nas zonas norte, oeste e leste. “Há potencial para formação de alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos.”

Estado de atenção para alagamentos:

  • Zona norte, às 12h20
  • Zona leste, às 12h20
  • Zona oeste, às 12h20
  • Zona sudeste, às 12h20
  • Zona sul, às 12h20
  • Centro, às 12h20
  • Marginal Tietê, às 12h20
  • Marginal Pinheiros, às 12h20

Estado de alerta para transbordamentos:

  • Subprefeitura do Campo Limpo, Zona Sul: Transbordamento do Córrego Morro do S – Sub CL, Zona Sul, na esquina das Avenidas Comendador Santana e Eliss Mass, às 14h05
  • Subprefeitura do Itaim Paulista, Zona Leste: Transbordamento do Córrego Três Pontes – SUB IT, Zona Leste. Avenida Marechal Tito, altura do número 7557, às 14h10

Chegada de frente fria

A aproximação de uma frente fria muda o tempo na cidade de São Paulo no domingo (8). As precipitações acontecem entre a tarde e a noite, e há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O órgão municipal sinaliza ainda para a possibilidade de chuva rápida e isolada já no sábado (7), com poucas aberturas de sol e sensação de tempo abafado.

A Meteoblue estima que deve chover ao menos até terça-feira (10), na capital paulista.

Veja a previsão, segundo a Meteoblue, para os próximos dias:

  • Sexta-feira: entre 20ºC e 27ºC;
  • Sábado: entre 21ºC e 26ºC;
  • Domingo: entre 21ºC e 28ºC;
  • Segunda-feira: entre 20ºC e 24ºC;
  • Terça-feira: entre 19ºC e 23ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alertas amarelo e laranja para chuvas em São Paulo e outros Estados do Brasil. Conforme o instituto, no Estado paulista, o aviso amarelo é válido até esta sexta-feira.

Alerta amarelo para chuvas intensas válido até a noite desta sexta-feira:

  • São Paulo
  • Divisa de São Paulo com o Paraná
  • Trechos de Goiás
  • Minas Gerais
  • Rio de Janeiro
  • Trechos de Espírito Santo

Há ainda, segundo o Inmet, outros alertas para chuvas válidos para esta sexta-feira que atingem as regiões Sul, Norte e Nordeste do País.

*Com Estadão Conteúdo

