Cidade de SP entra em estado de atenção para alagamentos; Defesa Civil emite alerta
Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva nas zonas Norte, Oeste e Leste
A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta sexta-feira (6), de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A Defesa Civil do Estado de São Paulo também emitiu alerta para moradores da capital.
“Áreas de chuva formadas pelo calor e a alta disponibilidade de umidade na atmosfera, começam a se espalhar pela cidade com lenta velocidade e oscilando entre moderada e forte”, disse o CGE.
Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva nas zonas norte, oeste e leste. “Há potencial para formação de alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos.”
Estado de atenção para alagamentos:
- Zona norte, às 12h20
- Zona leste, às 12h20
- Zona oeste, às 12h20
- Zona sudeste, às 12h20
- Zona sul, às 12h20
- Centro, às 12h20
- Marginal Tietê, às 12h20
- Marginal Pinheiros, às 12h20
Estado de alerta para transbordamentos:
- Subprefeitura do Campo Limpo, Zona Sul: Transbordamento do Córrego Morro do S – Sub CL, Zona Sul, na esquina das Avenidas Comendador Santana e Eliss Mass, às 14h05
- Subprefeitura do Itaim Paulista, Zona Leste: Transbordamento do Córrego Três Pontes – SUB IT, Zona Leste. Avenida Marechal Tito, altura do número 7557, às 14h10
Chegada de frente fria
A aproximação de uma frente fria muda o tempo na cidade de São Paulo no domingo (8). As precipitações acontecem entre a tarde e a noite, e há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.
O órgão municipal sinaliza ainda para a possibilidade de chuva rápida e isolada já no sábado (7), com poucas aberturas de sol e sensação de tempo abafado.
A Meteoblue estima que deve chover ao menos até terça-feira (10), na capital paulista.
Veja a previsão, segundo a Meteoblue, para os próximos dias:
- Sexta-feira: entre 20ºC e 27ºC;
- Sábado: entre 21ºC e 26ºC;
- Domingo: entre 21ºC e 28ºC;
- Segunda-feira: entre 20ºC e 24ºC;
- Terça-feira: entre 19ºC e 23ºC.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alertas amarelo e laranja para chuvas em São Paulo e outros Estados do Brasil. Conforme o instituto, no Estado paulista, o aviso amarelo é válido até esta sexta-feira.
Alerta amarelo para chuvas intensas válido até a noite desta sexta-feira:
- São Paulo
- Divisa de São Paulo com o Paraná
- Trechos de Goiás
- Minas Gerais
- Rio de Janeiro
- Trechos de Espírito Santo
Há ainda, segundo o Inmet, outros alertas para chuvas válidos para esta sexta-feira que atingem as regiões Sul, Norte e Nordeste do País.
*Com Estadão Conteúdo
