Cidade do Rio é escolhida como sede do encontro da Juventude do G20 em 2024

BRUNO KAIUCA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação no Aterro do Flamengo e prova da Meia maratona internacional na cidade do Rio de Janeiro



A cidade do Rio de Janeiro será a sede do próximo Y20, encontro da Juventude do G20, grupo das vinte maiores economias do mundo. O anúncio foi feito neste domingo, 20, durante o encerramento da última edição do evento, que ocorreu em Varanasi, na Índia. O Y20 ocorrerá em 2024 com data ainda a ser definida. No ano que vem, a capital sediará também, nos dias 18 e 19 de novembro, a reunião de Cúpula do G20. “Em 2024, o Brasil, o mundo e as gerações se encontram no Rio. A cúpula do Y20 apresentará o Rio às juventudes de todo o mundo. Este anúncio confirma a parceria da prefeitura com a sociedade civil, os grupos de engajamento do G20 e o governo federal”, celebrou o presidente do Comitê Rio G20, da Prefeitura carioca, Lucas Padilha.

O Y20 terminou em Vanarasi com propostas de políticas públicas voltadas para os jovens dos vinte países membros do grupo. O documento escrito nos dois dias de encontro será entregue aos líderes das nações, durante o encontro de Cúpula do G20 que ocorrerá nos dias 9 e 10 de setembro, em Nova Delhi. Neste ano, as linhas de negociação e debates estavam divididas em cinco eixos temáticos: Futuro do Trabalho: Indústria 4.0, Inovação e Competências do Século XXI; Construção da paz e reconciliação: inaugurando uma era sem guerra; Mudanças Climáticas e Redução do Risco de Desastres: Fazendo da Sustentabilidade um Modo de Vida; Futuro Compartilhado: Juventude em Democracia e Governança; Saúde, Bem-Estar e Desporto: Agenda para a Juventude