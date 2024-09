Cidades do Rio Grande do Sul registram ‘chuva preta’ por causa de queimadas

A fumaça proveniente de incêndios florestais tem afetado diversas áreas do Rio Grande do Sul, especialmente nas regiões norte e centro-oeste do Estado; uma frente fria se aproxima, o que pode causar temporais

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO A situação pode aumentar a probabilidade de novas chuvas escuras na metade norte do Estado, incluindo a capital, Porto Alegre



Cidades gaúchas, como Pelotas, São Lourenço do Sul e Arroio do Meio, vivenciaram um fenômeno conhecido como “chuva preta“ nesta terça-feira (10). Esse evento ocorre quando a água da chuva interage com partículas de fumaça e fuligem presentes na atmosfera. Em São José do Norte, moradores notaram a coloração escura da água em baldes e piscinas, evidenciando a presença desse fenômeno.

A fumaça proveniente de incêndios florestais tem afetado diversas áreas do Rio Grande do Sul, especialmente nas regiões norte e centro-oeste do Estado. A MetSul Meteorologia alerta que uma frente fria se aproxima, o que pode intensificar o risco de temporais isolados e até mesmo a queda de granizo entre os dias 12 e 13 de setembro. Essa situação pode aumentar a probabilidade de novas chuvas escuras na metade norte do Estado, incluindo a capital, Porto Alegre.

Além disso, a qualidade do ar em Porto Alegre e em outras cidades gaúchas está em níveis considerados insalubres. Os moradores têm observado um céu cinza e um sol avermelhado, reflexos da poluição atmosférica. A previsão é de que a chuva continue até o próximo domingo (15), o que pode trazer mais episódios de chuva preta para a região.

As autoridades locais estão monitorando a situação e recomendam que a população tome precauções, especialmente aqueles que sofrem de problemas respiratórios. A combinação de fumaça e umidade pode agravar a saúde de pessoas vulneráveis. A expectativa é que as condições climáticas melhorem após a passagem da frente fria, mas a situação atual exige atenção e cuidados.

Publicado por Carolina Ferreira