Onda de calor pode chegar a 40°C em certas localidades do país nesta quarta

Conforme alerta vermelho emitido na última terça-feira pela Inmet, há riscos de grande perigo de onda de calor para cidades do país, incluindo nove estados

LUIZ GOMES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A região central do Brasil é a mais afetada por essa onda de calor, com um alerta vermelho emitido para ao menos nove estados



As altas temperaturas continuam a afetar diversas regiões do Brasil, com registros que se aproximam dos 40°C em várias cidades. Nesta quarta-feira (11), Cuiabá se destaca como a capital mais quente do país, com previsões de até 41°C. Em São Paulo, a temperatura máxima deve atingir 33°C, refletindo a onda de calor que atinge o território nacional.

A região central do Brasil é a mais afetada por essa onda de calor, com um alerta vermelho emitido para ao menos nove estados. As temperaturas podem ultrapassar em 5°C a média histórica por um período superior a cinco dias. Este aviso se estende até a noite de sexta-feira (13), e abrange estados como Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

Além do calor intenso, a umidade do ar permanece em níveis críticos, especialmente em São Paulo, onde a umidade relativa pode cair para cerca de 20%. Um alerta vermelho também foi emitido para a baixa umidade em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, até o final do dia de hoje. Essa combinação de calor e seca eleva o risco de incêndios florestais.

Diante desse cenário, o governo de São Paulo orienta a população a evitar atividades físicas ao ar livre e a aumentar a ingestão de líquidos. Em áreas propensas a queimadas, o uso de máscaras do tipo N95, PFF2 ou P100 é recomendado para proteger a saúde. A Companhia Ambiental do Estado decidiu suspender temporariamente as autorizações para queimadas no estado, visando minimizar os riscos.

Os órgãos de meteorologia alertam que algumas regiões do estado de São Paulo podem registrar temperaturas de até 39°C nos próximos dias, enquanto a umidade relativa do ar pode permanecer abaixo de 20% em certas áreas. A situação exige atenção redobrada da população e das autoridades para evitar consequências mais graves devido ao calor extremo e à seca prolongada.

