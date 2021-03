Cidades registram ‘panelaços’ durante pronunciamento de Bolsonaro; veja vídeos

Em suas falas, presidente enalteceu ações do governo na compra de vacinas e disse que o Brasil retomará a vida normal ‘muito em breve’

Reprodução/ Twitter @ManuelaDavila Protestos contra o presidente foram registrados em diversas capitais



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um pronunciamento à nação na noite desta terça-feira, 23, dizendo que 2021 será “o ano da vacinação dos brasileiros“. Em suas falas, o mandatário exaltou as ações do governo na compra de vacinas contra a Covid-19, citando a compra de vacinas da Universidade de Oxford, do consórcio Covax Facility e da Coronavac, além dos acordos com a Pfizer e a Janssen. Além disso, ao final do discurso, Bolsonaro afirmou que “muito em breve” o Brasil irá retomar a “vida normal”. Durante o pronunciamento, a população protestou contra o presidente e suas ações durante a pandemia, promovendo diversos ‘panelaços‘ com críticas a Bolsonaro em cidades por todo o país.

Confira alguns registros dos protestos:

Belém (PA)

Caraaaa Belém do Pará ta furiosa!! #panelaco Ate o carro da polícia ligou as sirenes!!! pic.twitter.com/gyEsZJsEdb — Astha_Mayumi (@AsthaMayumi) March 23, 2021

Curitiba (PR)

Em Curitiba, onde ele é idolatrado, as panelas e vuvuzelas fazem barulho #panelaco pic.twitter.com/evfnaThgaj — Sergio Castro (@DeCastroSRG) March 23, 2021

Recife (PE)

ouço panelaço em Recife praticamente todos os dias desde do di 1 de Janeiro, mas o de hoje foi algo surreal aqui na zona norte #panelaco #ForaBolsonaroUrgente pic.twitter.com/IgeF5F4J9w — use máscara! 😷 (@mar__ciel) March 23, 2021

Porto Alegre (RS)

Hoje, o panelaço foi forte em Porto Alegre! E aí na cidade de vocês? 📹 @AnaOAguiar pic.twitter.com/Xr3zfRsUTX — Manuela (@ManuelaDavila) March 24, 2021

São Paulo (SP)