Bolsonaro diz que 2021 será ‘o ano da vacinação dos brasileiros’

Em pronunciamento à nação, presidente citou a variante do coronavírus e exaltou ações do governo na compra de imunizantes

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/03/2021 Bolsonaro enalteceu ações do governo na aquisição de vacinas



Em pronunciamento à nação realizado às 20h30 desta terça-feira, 23, o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) falou sobre os avanços da imunização contra a Covid-19, citou a variante do novo coronavírus e afirmou que 2021 será “o ano da vacinação dos brasileiros”. A declaração foi feita no mesmo dia que o país bateu o recorde de vítimas fatais ao registrar 3.251 novas mortes causadas pela doença, enquanto que o número de casos é de 12,1 milhões. “Estamos no momento de uma nova variante do coronavírus, que, infelizmente, tem tirado a vida de muitos brasileiros. Desde o começo, eu disse que tínhamos dois desafios: o vírus e o desemprego. E, em nenhum momento, o governo não deixou de tomar medidas importantes tanto para combater o coronavírus como para combater o caos na economia”, afirmou Bolsonaro no começo do pronunciamento.

Em seguida, o mandatário enalteceu a vacinação contra a doença no país, dizendo que, no momento, em números absolutos, o Brasil é a quinta nação que mais vacinou no mundo. “Hoje somos o quinto país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacinas distribuídas para todos os Estados da federação graças às ações que tomamos logo no início da pandemia”, disse Bolsonaro, que continuou, listando as aquisições de imunizantes feitas até o momento. “Em julho de 2020 assinamos contrato com a Universidade de Oxford para produção na Fiocruz de 100 milhões de doses da vacina da AstraZeneca e liberamos, em agosto, R$ 1,9 bilhão. Em setembro de 2020, assinamos outro acordo com o consórcio Covax Facility para produção de 42 milhões de doses. O primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os Estados. Em dezembro liberamos mais R$ 20 bilhões que possibilitou a aquisição da Coronavac, através de acordo com o Instituto Butantan. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa, e assim foi feito”.

No fim do pronunciamento, Bolsonaro exaltou a produção nacional do imunizante, dizendo que em breve produziremos os insumos necessários para produção de vacinas e que o Brasil se tornará autossuficiente. “Hoje somos produtores de vacina em território nacional. Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo, que é matéria-prima necessária. Em poucos meses, seremos autossuficientes na produção de vacinas. Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença, mas a produção nacional vai garantir que possamos vacinar os brasileiros todos os anos, independentemente das variantes que possam surgir”, afirmou o presidente, que concluiu: “Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve retomaremos a nossa vida normal. […] Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros.”