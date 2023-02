Cinco acusados de matar 10 pessoas da mesma família no DF viram réus

De acordo com o Ministério Público, eles respondem por mais de 100 crimes e penas podem somar 385 anos de prisão

Videografismo/Jovem Pan News Árvore genealógica da família envolvida em crime bárbaro no Distrito Federal



A Justiça do Distrito Federal aceitou, nesta terça-feira, 7, a denúncia contra os cinco acusados pelo assassinato de 10 pessoas da mesma família. Com isso, Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Carlomam dos Santos Nogueira, Carlos Henrique Alves da Silva e Fabricio Silva Canhedo se tornaram réus. A denúncia foi feita em 2 de fevereiro e cinco dias depois foi aceita. A informação é do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que é responsável pela acusação. O órgão informou que elaborou uma força tarefa para atuar no caso. De acordo com o MP, os réus são acusados de mais de 100 crimes e, caso sejam condenados, as penas podem somar 385 anos de prisão. Além dos cinco réus, um adolescente também envolvido no crime está apreendido. A Polícia Civil, que investiga caso, disse que o crime foi motivado por dinheiro. A quadrilha queria a posse de uma chácara, avaliada em R$ 2 milhões, onde morava parte da família da cabeleireira Elizamar Silva.