Primeira-dama cumprimenta marido de vice-presidente com selinho e chama atenção em Congresso nos EUA; veja o vídeo

Gesto aconteceu durante cerimônia na qual o presidente Joe Biden discursou sobre Estado da União

Jim Watson/AFP Selinho entre Jill Biden e Doug Emhoff rouba a cena durante discurso de Joe Biden



Um gesto curioso roubou a cena no Congresso dos Estados Unidos nesta terça-feira, 8. Durante a transmissão, a primeira-dama dos EUA, Jill Biden, e o marido da vice-presidente dos EUA Kamala Harris, Doug Emhoff, se cumprimentaram dando ao que parece ser um “selinho’ quando se encontraram no evento no qual Joe Biden, presidente do país, discursou sobre Estado da União. A primeira-dama foi bastante aplaudida quando chegou no local e se direcionou até a fileira de cadeiras onde Doug se encontrava. Eles se inclinaram e deram um seilinho. O gesto foi bastante comentado, inclusive por adversários do presidente norte-americano, como a ex-assessora de Donald Trump e ex-presidente do país Kellyanne Conway. Ela compartilhou uma foto do beijo e escreveu: “Uau, a Covid realmente acabou”. Já o New York Post optou por fazer um trocadilho com o nome do evento e o denominou de “beijo da União”. Veja o vídeo abaixo: