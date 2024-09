Cinco garimpeiros morrem em Mato Grosso durante confronto com agentes do Ibama e da PRF

Força-tarefa atua na Terra Indígena de Sararé para enfrentar organizações criminosas que atuam na extração ilegal de ouro;

Divulgação/PRF Armas apreendidas em operação conjunta entre Ibama e PRF



Uma ação conjunta entre o Ibama e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste sábado (28) resultou na morte de cinco garimpeiros na Terra Indígena de Sararé, em Mato Grosso. Os agentes federais foram recebidos a tiros, o que levou a um confronto no local. Não houve feridos entre os servidores que participaram da operação. Desde o início da semana, as equipes do Ibama e da PRF estão na região enfrentando organizações criminosas que atuam na extração ilegal de ouro. Durante a operação deste sábado, as autoridades apreenderam diversas armas, incluindo um fuzil, uma submetralhadora, uma espingarda, duas pistolas e um revólver, além de munições.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ação de combate ao garimpo ilegal também resultou na destruição de uma quantidade significativa de equipamentos. Ao longo da semana, foram eliminadas 30 escavadeiras, 22 caminhonetes, dois caminhões, uma pá-carregadeira, seis motos, 25 acampamentos e cerca de 5 mil litros de combustível. A presença de garimpeiros na Terra Indígena de Sararé está frequentemente associada a outros tipos de criminalidade. Na última segunda-feira (23), um confronto entre facções rivais resultou na morte de quatro pessoas e deixou uma ferida.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA