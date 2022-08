Cinco macacos são encontrados mortos em São José do Rio Preto após registros da varíola dos macacos

Outros três animais foram localizados com sinais de intoxicação na cidade

Flavia Alonso/CCZ/Prefeitura de São José do Rio Preto Macaco foi encontrado vivo com sinais de intoxicação em São José do Rio Preto



Cinco macacos foram encontrados mortos e outros três, com sinais de intoxicação, foram resgatados em São José do Rio Preto. A suspeita é que tenham sido atacados após registros de casos da varíola dos macacos em São Paulo. Os primeiros casos de intoxicação foram registrados, na quarta-feira, 3, na Mata dos Macacos, uma área rural do município. Na oportunidade, dois macacos-prego foram localizados desorientados e com sinais de agressão. Um terceiro macaco foi encontrado, no mesmo local e com os mesmos sinais, na quinta-feira, 4. Os animais foram socorridos ao Zoológico de São José do Rio Preto e estão estáveis. Em nota, a Prefeitura informou que um deles teve o fêmur fraturado e passou por cirurgia nesta quinta-feira,4. Agora, o animal passa por exames clínicos para avaliar a necessidade de uma nova intervenção cirúrgica. Já um quarto macaco da mesma espécie, desta vez um filhote, foi achado morto. Outros quatro saguis-de-tufos-pretos foram encontrados, entre quarta e quinta, com sintomas de intoxicação no Parque Ecológico Sul. Eles foram socorridos, mas não resistiram e morreram.

De acordo com a Prefeitura de São José do Rio Preto, na ocorrência da Mata dos Macacos foi encontrada uma armadilha para macacos, o que levantou a suspeita de que os ataques poderiam estar ligados à biopirataria – tráfico de animais. Outra suspeita, que a Prefeitura disse que “ganha mais força”, é que os ataques sejam relacionados aos casos de varíola dos macacos, ainda que esses animais não façam parte da cadeia de transmissão da doença.