Clientes da Claro reclamam de falhas no sinal em São Paulo

Reclamações quanto aos serviços de telefonia e internet também foram computadas entre clientes de Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba

Reprodução / Google Maps Maioria dos afetados é moradora de São Paulo, mas outras cidades do Estado, como Campinas e Ribeirão Preto também foram prejudicadas



Clientes da Claro se queixaram de falha nos serviços prestados pela operadora nesta sexta-feira, 16. As reclamações começaram pela manhã, quando usuários alegavam enfrentar dificuldades para acessar os serviços de internet móvel e fixa, além da cobertura telefônica. Segundo site detector de falhas em prestações de serviços, o “Downdetector”, atingiu-se um pico de cerca de 2.600 reclamações por volta das 8h40. A maior parte dos consumidores afetados é moradora de São Paulo, mas outras cidades do Estado, como Campinas e Ribeirão Preto, também foram prejudicadas. Capitais do Sul e Sudeste (Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte) também registraram queixas. Em resposta às reclamações de usuários das redes sociais, a empresa afirmou que a falha será corrigida em breve e pediu desculpas pelo transtorno. Este não é a primeira instabilidade de sinal enfrentada pelos clientes neste ano. Em abril, a Claro também encarou problemas.

Olá, LTozzo! Verifiquei em meu sistema que já temos uma equipe tratando a falha na localidade para regularizar a cobertura o quanto antes, e reforço que a falha será solucionada até 20:00 horas. Peço desculpas pelo transtorno e agradeço a sua compreensão. — Claro Brasil (@ClaroBrasil) September 16, 2022

a @ClaroBrasil ta de sacanagem com os clientes. NÃO TEM SINAL EM LUGAR NENHUM DESDE AS 5h da manhã!! Não dá pra ligar, não dá pra fazer nada pelo celular sem ser pelo Wi-Fi. 200 conto por mês essa merda, que cacete!!! — mimi (@midangio) September 16, 2022