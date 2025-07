Clientes poderão acompanhar falta de luz em SP pelo WhatsApp e site da Enel

Empresa possibilitará verificação em tempo real o status da solicitação, como o deslocamento das equipes técnicas e a previsão de restabelecimento do serviço

A Enel Distribuição São Paulo lançou novas funcionalidades em seus canais digitais para tornar mais prático o atendimento ao consumidor. Entre as novidades está a possibilidade de acompanhar o andamento de pedidos de falta de luz por meio do site da empresa ou pelo WhatsApp. Com a atualização, os clientes podem verificar em tempo real o status da solicitação, como o deslocamento das equipes técnicas e a previsão de restabelecimento do serviço.

Além disso, a empresa reformulou seu site e aplicativo, que agora contam com novo design e funcionalidades. Entre os destaques estão o login por biometria (facial ou digital) e a opção de pagamento via Pix por “copia e cola”.

Os canais digitais da Enel também oferecem serviços como emissão de segunda via da conta, consulta de débitos, solicitação de religação, acompanhamento de consumo e pagamento de faturas. A empresa informou que os serviços mais utilizados são a emissão de segunda via da conta (67% das solicitações) e o registro de falta de luz (8%).

O número de usuários do WhatsApp aumentou de 716 mil em dezembro de 2024 para 772 mil em maio de 2025 — este último o mês com maior volume de acessos. Para utilizar os novos recursos, os clientes já cadastrados devem informar um número de celular no primeiro acesso às plataformas.