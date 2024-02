CNA inicia debates regionais para reunir propostas para o Plano Safra 24/25

Primeira reunião será realizada na sede da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, em Curitiba

Divulgação/Emater-GO Plantação de soja



A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) inicia nesta terça-feira, 27, uma série de encontros regionais com federações, sindicatos, entidades setoriais e produtores rurais para levantar as principais propostas do setor para o Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2024/2025. A primeira reunião será realizada na sede da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), em Curitiba, para reunir as demandas da região Sul, e trará de temas como crédito rural, políticas de apoio à comercialização, mercado de capitais e instrumentos de gestão de risco. A Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA vai coordenar os debates nas cinco regiões do país. E a expectativa é que as propostas consolidadas sejam entregues ao Ministério da Agricultura e outras autoridades do governo federal como contribuição para elaboração do Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2024/2025.

“O objetivo dos encontros é discutir propostas específicas dos produtores, que atendam às necessidades e particularidades de cada uma das regiões a curto e longo prazo, bem como consolidar contribuições que serão encaminhadas para a formulação do próximo Plano Safra”, afirmou o assessor técnico da CNA, Guilherme Rios. Os debates da região Norte acontecem no dia 6 de fevereiro, em Porto Velho (RO), e da região Centro Oeste no dia 8, em Campo Grande (MS). O encontro da região Nordeste será em Teixeira de Freitas (BA), em 15 de fevereiro. As demandas da região Sudeste serão levantadas em São Paulo (SP) e do Matopiba em Balsas (MA). As datas ainda serão divulgadas.