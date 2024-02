Operações policiais do RJ deixam mais de 20 mil estudantes sem aula

Escolas do estado foram impactadas por ação que já deixou ao menos sete suspeitos mortos e dois PMs feridos

PMERJ/ Republicação A Polícia Militar e a Polícia Civil iniciaram operações em diversas comunidades do Rio de Janeiro comandadas pelo Comando Vermelho



As operações policiais realizadas no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 27, deixaram mais de 22 mil estudantes sem aula. Sendo que na região do Complexo da Maré, 24 unidades escolares foram impactadas pelas operações, afetando 8.140 estudantes. No Complexo da Penha, 16 escolas foram fechadas, deixando 4.894 estudantes sem aulas. No Complexo do Alemão, 20 unidades não abriram, prejudicando 7.185 alunos. No Morro do Trem, duas escolas tiveram o funcionamento interrompido, afetando 342 alunos. Nas comunidades do Quitungo e Guaporé, duas unidades escolares foram impactadas, afetando 455 alunos. Na Cidade de Deus, cinco escolas deixaram 1.580 estudantes sem aulas.

O funcionamento também impactou a área de saúde, com as fechamento das unidades das clínicas Família Lourival Francisco de Oliveira, na Cidade de Deus; Jeremias Moraes da Silva, na Maré; Bibi Vogel e o Centro Municipal de Saúde Ariadne Lopes de Menezes, no Engenho da Rainha. E, segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus (Rio Ônibus) a empresa da Viação N. Sra De Lourdes, que tem garagem no bairro da Penha, teve um atraso de 1 hora na saída de todas as linhas da companhia, resultando em 130 mil passageiros de 15 linhas afetados.

Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, a Polícia Militar e a Polícia Civil iniciaram ações em diversas comunidades do Rio de Janeiro comandadas pelo Comando Vermelho, principal facção criminosa do Estado, visando capturar as principais lideranças da organização. Até o momento, ao menos sete suspeitos foram mortos e dois PMs ficaram feridos.

*Com informações da Agência Brasil